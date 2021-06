Nella splendida cornice di Wembley, l'Inghilterra non è andata oltre lo 0-0 contro la Scozia nel match valido per la seconda giornata del girone D degli Europei. Una partita che ai punti la nazionale scozzese, organizzata, solida e compatta avrebbe forse meritato di vincere. Un passo indietro per la rappresentativa di Southgate dopo la vittoria contro la Croazia, mentre segnali che fanno ben sperare per gli scozzesi che portano a casa un punto prezioso. Tutto si decide all'ultima giornata con l'Inghilterra che sfiderà la Repubblica Ceca, e la Scozia che affronterà la Croazia.

C'è la pioggia, c'è l'intensità, ci sono i contrasti ruvidi e lo spettacolo sugli spalti, ma manca il ritmo. Inghilterra-Scozia vive nel primo tempo di fiammate: la prima arriva da Stones che con un colpo di testa centra il palo, mentre la seconda nell'altra area la regala O'Donnel che con un tiro al volo sporco chiama alla super parata Pickford. Nella ripresa le squadre si sono allungate e il match è diventato più divertente. La Scozia ha una super palla gol con Dykes che dopo aver fatto a sportellate con la difesa inglese s'inventa un bel tiro al volo, destinato alle spalle di Pickford, che viene salvato da un eccezionale salvataggio sulla linea di James.

Southgate prova a cambiare qualcosa, anche con scelte importanti: fuori Foden prima e Kane poi (entrambi protagonisti di due prestazioni tutt'altro che brillanti), e dentro Graelish e Rashford incapaci però di dare la proverbiale scossa ai padroni di casa. Eccezion fatta per un rischioso intervento in area di Robertson su Sterling, la Scozia rischia pochissimo sfiorando invece ancora il colpaccio con Adams.

E ora tutto si deciderà all'ultima giornata nel gruppo D di Euro 2020. La classifica attuale vede Inghilterra e Repubblica Ceca in vetta al braccetto a quota 4, e Croazia e Scozia a 1. Le prime due si affronteranno e con un pareggio sarebbero entrambe certe della qualificazione. Se invece una delle due dovesse vincere, la sconfitta rischierebbe. Tutto dipenderà anche dal confronto tra Scozia e e Croazia. Con una vittoria, scozzesi o croati potrebbero sperare nella qualificazione.