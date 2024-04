video suggerito

Raul Gustavo impazzisce contro il guardalinee e gli rifila due colpi: la protesta è surreale Episodio molto brutto in occasione della partita di Copa Sudamericana tra Corinthians e Argentinons Juniors. Raul Gustavo protagonista di una doppia aggressione al guardalinee.

A cura di Marco Beltrami

Raul Gustavo l'ha combinata grossa, per due volte, e ora rischia una squalifica da record. Questo difensore brasiliano del Corinthians si è reso protagonista di un gesto pessimo, aggredendo il guardalinee durante una partita di Copa Sudamericana contro l'Argentinos Juniors. E come se non bastasse il difensore ha avuto anche il coraggio di protestare, considerando il cartellino rosso eccessivo. Le immagini però sono impietose, oltre che davvero da censura.

Una situazione venuta fuori dal nulla, poco prima del 60′, su quella che sembrava una normale dinamica di gioco. Gustavo si è trovato a lottare con Matías Perello per un pallone all'altezza della linea laterale. Dopo il contrasto, il giocatore del Timao si è rialzato in fretta e ha provato ad andare faccia a faccia con l'avversario. In questo momento si è frapposto tra di loro l'assistente dell'arbitro, il cileno Carlos Poblete.

La "colpa" di quest'ultimo agli occhi di Gustavo è stata quella di aver cercato di impedire che i due venissero a contatto per una potenziale rissa. Il bianconero ha perso la testa e prima ha spintonato il guardalinee, per poi rifilargli una sbracciata che è culminata in un colpo col gomito all'altezza della faccia di Poblete che ha subito richiamato l'attenzione dell'arbitro.

Non si era mai vista in campo, in una partita di questo livello, una doppia aggressione simile. Inevitabile l'espulsione per Raul Gustavo che a lungo ha provato a spiegare le sue (inesistenti) ragioni, all'arbitro sotto lo sguardo imperturbabile del guardalinee. Una protesta assolutamente surreale dopo un'espulsione sacrosanta.

Il direttore di gara Piero Maza sicuramente avrà trascritto tutto sul referto che rischia di rivelarsi amarissimo per Gustavo. Il rischio di uno stop da record per il difensore è più che fondato, anche perché in Sudamerica si sta cercando di usare il pugno duro per eliminare per sempre episodi di questo tipo.