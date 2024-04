Zaniolo è il migliore in campo contro l’Arsenal: i tifosi lo premiano e chiedono il riscatto

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Nicolò Zaniolo potrebbe dare una svolta importante alla sua stagione: nella partita contro l'Arsenal è stato eletto come il migliore in campo dai tifosi dell'Aston Villa, un riconoscimento molto importante che arriva proprio quando non se lo aspettava più. La sua esperienza in prestito in Inghilterra non è stata felicissima, ma nell'ultima vittoria si è dimostrato un gigante in campo.

Sono tanti gli errori e le polemiche che lo hanno accompagnato nel primo anno in Premier League, ma in una delle gare più importanti è riuscito a tirare fuori tutta la sua personalità. Zaniolo ha dominato nonostante si trovasse contro uno dei centrocampi più forti dell'intero campionato. Una prestazione maiuscola, sottolineata anche da Unai Emery che per la prima volta ha notato i grandi cambiamenti del suo giocatore.

Impossibile non fargli i complimenti dopo una partita così: "All'inizio della stagione è stata dura per lui e l'impatto non è stato semplice, ma da un paio di mesi qualcosa è cambiato. Ora è concentrato di più e meglio rispetto a prima, si allena di più e in modo migliore, cercando di aiutare la squadra in ogni partita sia che giochi 10, 20, 30, 45 o 60 minuti".

Anche i tifosi su tutti i social non smettono di parlare di lui: sono stati loro a permettergli di vincere il premio come migliore in campo, incitando la società a riscattarlo per poter lavorare con lui anche nelle prossime stagioni. Tutti si sono schierati dalla sua parte per la prima volta in questa stagione che non è stata per nulla semplice.

Non è un caso quindi che le speranze di finire in Champions League passino anche dai piedi di Zaniolo. In tanti hanno ritrattato le dure critiche fatte fino a oggi, ricordato che è soltanto la sua prima stagione in Premier League e che è riuscito a dare una grande risposta quando gli è stato chiesto uno sforzo maggiore.