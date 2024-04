video suggerito

Zaniolo si sposta dalla barriera sulla punizione di Foden: i compagni di squadra sono increduli Nicolò Zaniolo fa infuriare i compagni di squadra durante Manchester City-Aston Villa. Il fantasista azzurro si mette in barriera ma si sposta nel momento in cui Foden calcia la punizione e la palla finisce in porta. Il suo è stato un errore di posizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester City passeggia in casa dell'Aston Villa vincendo 4-1 beneficiando anche di un errore clamoroso di Nicolò Zaniolo. L'ex Roma era in barriera nel momento in cui Foden si apprestava a battere un calcio di punizione dal limite dell'area, ma inspiegabilmente si sposta. La sensazione è che sia stata una leggerezza dovuta a un posizionamento del corpo sbagliato da parte del fantasista della Nazionale di Spalletti. Zaniolo salta quando Foden calcia in porta ma contemporaneamente si apre staccandosi dal compagno di squadra.

La palla calciata con maestria dall'inglese passa così proprio in quello spazio creatosi dopo il movimento sbagliato di Zaniolo finendo per sorprendere il portiere Olsen che resta immobile. L'estremo difensore svedese infatti si era piazzato a ridosso del palo alla sua sinistra lasciando alla barriera il compito di coprire la parte destra della porta rimasta scoperta. La leggerezza di Zaniolo ha però vanificato totalmente il piazzamento della barriera voluto da Olsen il quale può osservare solo la palla finire in porta.

A quel punto Zaniolo d'istinto cerca di chiedere spiegazioni a Olsen ma i suoi compagni dalla barriera si rivolgono immediatamente verso di lui. Allargano le braccia per capire come mai si fosse praticamente allontanato dalla barriera. Un movimento inspiegabile da parte di Zaniolo che prova anche a mettere la gamba ma senza riuscire minimamente a toccare il pallone. Sui social i sostenitori dell’Aston Villa si sono infuriati con il nazionale azzurro chiedendo l'immediato ritorno in Italia.

E pensare che dopo l'iniziale vantaggio firmato Rodri l'Aston Villa era anche riuscito a pareggiare grazie alla rete di Duran. Poi però è salito in cattedra Foden che oltre al gol su punizione arrivato anche grazie all'errore di Zaniolo, ha segnato altri due gol chiudendo l'incontro con una tripletta strepitosa. Sicuramente per Zaniolo non è stata una serata facile anche se è riuscito comunque a farsi apprezzare con qualche giocata in fase offensiva. A quanto pare però, meno dal punto di vista difensivo…