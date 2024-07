video suggerito

Enzo Fernandez si scusa per il coro razzista dell’Argentina: dura reazione nello spogliatoio Chelsea Le scuse di Enzo Fernandez nella notte per il coro razzista dell’Argentina contro la Francia dopo la vittoria della Copa America. Nonostante questo nello spogliatoio del Chelsea, dopo Fofana, altri diversi calciatori dei Blues hanno preso le distanze dal compagno di squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Argentina vince la Copa America ma finisce nella bufera per un video diventato immediatamente virale girato sul pullman durante i festeggiamenti subito dopo la finale con la Colombia. Enzo Fernandez, centrocampista della Seleccion e del Chelsea, era in diretta su Instagram quando è partito un coro razzista dei calciatori argentini contro la Francia: "Giocano per la Francia, ma i loro genitori sono dell'Angola. La loro madre è del Camerun, mentre il loro padre è della Nigeria. Ma il loro passaporto dice francese". Testo e frasi che sembrano davvero pesanti che hanno portato il giocatore a scusarsi subito dopo la bufera che si è inevitabilmente creata.

La reazione di Fofana e degli altri compagni di squadra al Chelsea

Uno sfottò tutt'altro che simpatico contro la Francia che l'Argentina ha battuto nell'altra finale, quella dei Mondiali 2022, vinta in Qatar proprio contro Mbappé e compagni. Il filmato ha fatto immediatamente infuriare gran parte dei francesi e anche del Chelsea, squadra dopo milita Enzo Fernandez, che attraverso un tweet del calciatore Wesley Fofana, ha espresso la propria disapprovazione per quanto ascoltato. Fofana pubblica quel video e scrive una didascalia molto forte e significativa: "Il calcio nel 2024: razzismo senza complessi". Con lui, anche altri calciatori del Chelsea reagiscono male con una dura presa di posizione.

Ciò che succede successivamente è quasi inevitabile. Altri calciatori francesi di origini africane del Chelsea si compattano contro Enzo Fernandez, loro compagno di squadra che si ritroveranno negli spogliatoi per l'inizio della nuova stagione. Wesley Fofana, Axel Disasi, Benoît Badiashile, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu, Christopher Nkunku hanno così pensato bene di smettere di seguire sui social il centrocampista argentina con una dura presa di posizione che potrebbe chiaramente destabilizzare gli equilibri dello spogliatoio della squadra di Maresca.

Anche il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, ha condannato con fermezza quel coro promettendo provvedimenti immediati: "Di fronte alla gravità di questi commenti scioccanti, contrari ai valori dello sport e dei diritti umani, il presidente della FFF ha deciso di rivolgersi direttamente al suo omologo argentino e la FIFA e di sporgere denuncia legale per commenti ingiuriosi di carattere razziale e discriminatorio".

Le scuse di Enzo Fernandez sui social con una story su Instagram.

Le scuse di Enzo Fernandez sui social

Il Chelsea sta indagando sul video ma nel frattempo Enzo Fernandez si è voluto scusare sui social: "Le mie scuse più sincere per un video postato sul mio account Instagram durante le celebrazioni per la vittoria della Coppa America. Il coro aveva della frasi altamente offensive e non ci sono assolutamente scuse per questo. Sono contrario a ogni forma di discriminazione e mi scuso per essermi lasciato trasportare dall'euforia dei festeggiamenti. Quel video, quel momento, quelle parole, non rispecchiano il mio carattere o i miei valori. Sono profondamente dispiaciuto".

Il Chelsea con un comunicato avverte: "Avviata una procedura disciplinare interna"

In mattinata il Chelsea ha pubblicato poi un comunicato intervenendo sull'argomento subito dopo le scuse di Enzo Fernandez: "Il Chelsea ritiene che ogni forma di comportamento discriminatorio sia completamente inaccettabile. Siamo orgogliosi di essere un club diversificato e inclusivo in cui persone di tutte le culture, comunità e identità si sentono benvenute – si legge nel comunicato – Riconosciamo e apprezziamo le scuse pubbliche del nostro giocatore e coglieremo questa opportunità per informarlo. Il Club ha avviato una procedura disciplinare interna".