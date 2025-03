video suggerito

Maresca punisce i calciatori del Chelsea che hanno perso un'amichevole in modo imbarazzante Il tecnico italiano si è arrabbiato tantissimo per la sconfitta che il Chelsea ha incassato contro l'Under 21. La squadra giovanile dei Bleus si è imposta per 3-0.

A cura di Alessio Morra

Enzo Maresca è andato su tutte le furie. Il tecnico italiano che sta cercando di riportare il Chelsea in Premier League avrebbe punito la sua squadra e lo avrebbe fatto perché in una partitella infrasettimanale il Chelsea, quello vero, seppur privo di qualche titolare ancora di ritorno dalle nazionali, è stato sconfitto per 3-0 dall'Under 21. Un risultato inaccettabile per l'allenatore campano, che è corso ai ripari.

Chelsea ko 3-0 contro l'Under 21

Mancavano alcuni titolari, tra infortunati e calciatori di rientro dalle rispettive nazionali, ma a disposizione di Maresca c'erano calciatori come Sancho e Nkunku, ma pure Malo Gusto, Lavia e Badiashile. E poi chissà. Fatto sta che il Chelsea dei grandi è stato sconfitto seccamente dall'Under 21, a segno con Donell McNielly e Shim Mhueka, il primo ha realizzato una doppietta. L'ex vice di Guardiola avrebbe punito la sua squadra, non tanto per il risultato in sé (o forse non solo) ma per l'atteggiamento mostrato in campo: svogliati, disordinati e poco incisivi contro la squadra giovanile, che aveva in campo anche una serie di Under 16.

Conferme ufficiali non ce ne sono, ok, ma chi segue il Chelsea dà per certo questo risultato e soprattutto parla della rabbia di Maresca, che pare fosse furioso e dopo la partita ha preso subito una decisione: niente giorno di riposo per nessuno. Il Chelsea questa settimana si allena da lunedì a domenica senza sosta.

La situazione in classifica del Chelsea in Premier League

Il Chelsea è quarto in classifica, attualmente è o meglio sarebbe in Champions League. La Premier dovrebbe avere anche un posto in più, quindi pure il quinto sarà utile, ma la classifica è cortissima. Chelsea, Manchester City, Brighton e Newcastle sono in due punti. Sette squadre invece sono comprese in cinque punti, tra il quarto e il decimo posto. Dunque basta poco per passare dalla Champions del futuro al divano.