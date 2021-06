Cristiano Ronaldo ha eguagliato Ali Daei come miglior marcatore di sempre in Nazionale. Il bomber del Portogallo ha segnato anche questa sera con una doppietta nella terza giornata della fase a gironi degli Europei raggiungendo l'ex attaccante iraniano che guida attualmente la classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con 109 gol. Cristiano Ronaldo aveva prima segnato una doppietta alla prima gara del gruppo F contro l'Ungheria e poi si è ripetuto anche questa sera nel match contro la Francia decisivo per il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Il portoghese aveva realizzato anche un gol nel secondo incontro contro la Germania prima che la nazionale di Santos subisse l'incredibile rimonta tedesca. Prima di questo europeo, l'attaccante della Juventus era fermo a 104 gol con la maglia del Portogallo e oltre alla voglia di voler ripetere l'impresa del 2016 con la sua nazionale da campione in carica, aveva puntato proprio a questo record straordinario.

Una notte che ha completamente esaltato Cristiano Ronaldo che già all'inizio di questo europeo era diventato il recordman di reti nella fase finale della competizione continentale, nonché il solo calciatore della storia a giocare e segnare almeno un gol in cinque diverse edizioni del torneo. Un primato raggiunto dopo la doppietta all'Ungheria che ha decisamente caricato l'attaccante della Juventus che aveva concluso la sua ultima stagione in bianconero segnando 36 reti e 4 assist totali. Dopo il gol alla Francia, Cristiano Ronaldo è anche diventato l'unico giocatore europeo a segnare 20 gol tra Europei e Mondiali.

Ali Daei è stato l'attaccante di Bayern Monaco ed Hertha Berlino che si è ritirato nel 2007. Un giocatore davvero formidabile con l'Iran con cui ha giocato sole 149 gare mettendo a segno 109 gol (Cristiano Ronaldo ne ha giocate 178 di partite). In una recente intervista, Ali Daei si era detto onorato nel caso in cui Cristiano Ronaldo fosse riuscito a eguagliare o superare il suo record: "Non mi farà assolutamente male perché sarebbe solo un onore – raccontò l'attaccante – Sono sicuro che riuscirà a superare il mio record". Detto fatto, con Cristiano Ronaldo che adesso guarda tutti dall'alto verso il basso iniziando a blindare la sua carriera a suon di record eguagliati e superati, come in questo caso.