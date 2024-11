video suggerito

Europa League oggi in TV, dove vedere Union SG-Roma e Lazio-Porto: orario e diretta delle partite

Union Saint-Gilloise–Roma e Lazio–Porto sono le partite di oggi che vedono le italiane impegnate nella quarta giornata della fase a girone unico di Europa League. I giallorossi giocano alle 18:45 sul campo dei belgi, alle 21 i biancocelesti ospitano una delle squadre più blasonate della Coppa all'Olimpico.

Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e in streaming solo per abbonati sui canali di Sky. Non è prevista diretta televisiva gratuita su Tv8, che ha scelto di mandare in onda la migliore sfida delle formazioni straniere: in questo caso si tratta di Manchester United-Paok.

La Roma di Ivan Juric è sì in zona playoff ma in classifica generale (19° posto, 4 punti) ha risentito del momento difficile attraversato dopo l'esonero di De Rossi e l'arrivo del neo-allenatore, finito sulla graticola sia per baruffe di spogliatoio (di cui lui stesso ha parlato in conferenza) sia per risultati altalenanti che hanno inficiato anche il cammino in Coppa. Pareggio all'esordio con l'Athletic Bilbao (1-1), sconfitta in trasferta con l'Elfsborg (1-0), successo di misura con la Dinamo Kiev. Ecco perché oggi battere l'Union Saint-Gilloise-Roma è di vitale importanza per tentare la risalita in graduatoria verso i primi 8 piazzamenti che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

La Lazio di Marco Baroni è la sorpresa in positiva di questo avvio di stagione anche in Europa League: è prima in classifica (9 punti assieme a Tottenham e Anderlecht) e la sfida contro il Porto (15°) rappresenta il più classico banco di prova. Tre gol alla Dinamo Kiev, 4 al Nizza e 2 al Twente hanno spinto al comando i capitolini che vantano anche una migliore differenza reti (+8) rispetto agli inglesi e ai belgi.

Un successo contro i portoghesi equivale a mettere in cassaforte non solo un piazzamento tra le prime 8 ma anche consolidare un primato che inorgoglisce, alla luce degli impegni delle diretti concorrenti. Quanto agli altri match da tenere d'occhio in questa 4ª giornata, i riflettori sono puntati su Galatasaray-Tottenham e Manchester United-Paok, con i Red Devils osservati speciali dopo l'esonero di ten Hag e la scelta di Amorim quale nuovo manager.

Europa League, le partite di oggi: gli orari TV

La prima delle italiane a giocare è la Roma, che alle 18:45 affronta allo Stade Joseph Marien di Bruxelles i belgi dell'Union Saint-Gilloise. Alle 21 tocca alla Lazio contro il Porto. Grazie alla diretta gol di Sky Sport e NOW sarà possibile seguire anche tutti gli altri incontro con i collegamenti dai campi. Di seguito il programma completo della prima giornata della fase a girone unico di oggi, giovedì 6 novembre:

ore 18:45 – Eintracht Francoforte-Slavia Praga (Sky, Now)

ore 18:45 – Bodø/Glimt -Qarabağ (Sky, Now)

ore 18:45 – FCSB-Midtjylland (Sky, Now)

ore 18:45 – Galatasaray-Tottenham (Sky, Now)

ore 18:45 – Elfsborg-Braga (Sky, Now)

ore 18:45 – Nizza-Twente (Sky, Now)

ore 18:45 – Olympiacos-Rangers (Sky, Now)

ore 18:45 – Ludogorets-Athletic Club (Sky, Now)

0re 18:45 – Union SG-Roma (Sky, Now)

ore 21 – Ajax-Maccabi Tel Aviv (Sky, Now)

ore 21 – AZ Alkmaar-Fenerbahçe (Sky, Now)

ore 21 – Dinamo Kiev-Ferencváros (Sky, Now)

ore 21 – RFS-Anderlecht (Sky, Now)

ore 21 – Viktoria Plzeň-Real Sociedad (Sky, Now)

ore 21 – Manchester United-PAOK (Sky, Now, TV8)

ore 21 – Lazio-Porto (Sky, Now)

ore 21 – Hoffenheim-Lyon (Sky, Now)

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Roma in TV e streaming

La Roma scende in campo in trasferta in Belgio: alle 18:45 affronta l'Union Saint-Gilloise e deve vincere a tutti i costi per rinsaldare la classifica. La partita sarà visibile (solo per abbonati) in diretta tv, in chiaro sui canali di Sky e in streaming su Sky Go. C'è un'alternativa, ma sempre a pagamento: NOW.

Lazio-Porto in Europa League, dove vederla

Battere il Porto all'Olimpico è occasione che la Lazio capolista in Europa League non vuole lasciarsi sfuggire. Calcio d'inizio alle ore 21, diretta tv e in streaming sui canali di Sky e attraverso la app di Sky Go oppure attraverso il servizio offerto da NOW (previo pagamento del pass sport).