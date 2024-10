Il Manchester United ha scelto Amorim: inglesi pronti a pagare subito la clausola rescissoria

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester United sta lavorando a un accordo di massima con lo Sporting Lisbona per ingaggiare sin da subito il 39enne tecnico Ruben Amorim al posto dell'esonerato Ten Hag. The Athletic riferisce come l'allenatore abbia dato già la sua disponibilità ad accettare l'opportunità. Lo United sarebbe anche pronto a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro (8,3 milioni di sterline) presente nel suo contratto pur di finalizzare un accordo che potrebbe vedere Ruud van Nistelrooy assumere la guida ad interim della squadra prima dell'arrivo di Amorim.

Amorim si è distinto durante le stagioni come uno dei giovani allenatori più ambiti d'Europa dopo una serie di successi con il club portoghese e anche per questo lo United si è mosso rapidamente facendo di lui il suo obiettivo numero uno per sostituire Ten Hag. Amorim già qualche stagione fa era in lizza per sostituire Jurgen Klopp al Liverpool prima che Arne Slot ottenesse il posto e in più aveva anche avuto dei colloqui per sostituire David Moyes al West Ham prima che l'accordo per la definizione dell'ingaggio saltasse del tutto.

Il tecnico è stato anche uno dei candidati per il posto da selezionatore del Portogallo.

Le qualità di Amorim hanno convinto totalmente il Manchester United che da tempo, evidentemente, cercava un profilo del genere. Nella sua carriera il tecnico dello Sporting Lisbona ha vinto il titolo della Primeira Liga nel 2021 e di nuovo la scorsa stagione, aggiudicandosi anche la Taca da Liga (la Coppa di Lega portoghese) in due occasioni con lo Sporting e una terza volta con il suo precedente club, il Braga. Come allenatore inoltre Amorim è noto per la sua abilità nel far schierare giocatori giovani e nel migliorare le loro prestazioni in pochissimo tempo.

Le qualità di Amorim che hanno colpito il Manchester United

Ecco, anche questo aspetto potrebbe essere interessante per capire anche le strategie future del Manchester United che sta intrecciando in questi anni progetti sempre più confusionari tra giovani giocatori e allenatori che non riescono a valorizzarli in campo. Forse la linea del club, dopo l'esperienza con Ten Hag, potrebbe essere proprio questa. Da capire ora se il Manchester United riuscirà a strappare l'accordo con lo Sporting Lisbona. Sta di fatto che Amorim è stata subito la prima scelta in panchina per ripartire.