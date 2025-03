Raya ci ricasca: fa una scelta assurda, sbaglia posizionamento e l’Arsenal subisce un gol

video suggerito

A cura di Alessio Morra

David Raya ne ha combinata un'altra. Lo spagnolo è un portiere di alto livello, ma alcune sue scelte lasciano un po' a desiderare. E i tifosi dell'Arsenal sui social lo stanno rimarcando. In FA Cup contro il Manchester United scelse una tattica estrema, che divenne folle. Stavolta contro i Red Devils in campionato su un calcio di punizione ha deciso di posizionarsi in modo anomalo, facilitando il compito di Bruno Fernandes che lo ha punito segnando un gol comunque splendido.

Il precedente: i rigori in FA Cup

Manchester United-Arsenal per tanti anni è stata la partita più importante della Premier League. Non è più così da tempo e non lo è nemmeno quest'anno. Ma ogni sfida ha il suo peso e il suo fascino. Nella sfida di FA Cup dello scorso gennaio i Red Devils a sorpresa eliminarono i Gunners, che ai rigori pagarono oltre al rigore di Odegaard anche le scelte di Raya che si tuffò quattro volte (su cinque) prima che i tiratori del Manchester United calciassero. Scelta senza senso, che venne notata da tutti.

La punizione vincente di Bruno Fernandes

Nella sfida di Premier League, più importante per i Gunners che lottano per un posto in Champions, David Raya ne ha combinata un'altra delle sue. Nel recupero del primo tempo lo spagnolo ha dovuto fronteggiare un calcio di punizione. L'ex Brentford piazza barriera ma soprattutto si pone all'estremo opposto. Più o meno come avrebbero fatto tanti portieri, sì, ma lui lo ha fatto in modo estremo, posizionandosi totalmente dall'altra parte. Il portoghese prende il mirino e spedisce il pallone con delicatezza in rete, mentre Raya vede il pallone scavalcare la barriera e lo vede soprattutto finire in rete, perché materialmente era impossibile raggiungerlo.

Manchester United-Arsenal 1-1

Un altro errore grave, un errore da matita rossa, perché si poteva evitare. Tanto i tifosi dell'Arsenal che svariati appassionati di calcio si sono sbizzarriti nei commenti per quella scelta di Raya, che poi si è superato nella ripresa compiendo una parata miracolosa su Mazraoui. E ripetendosi anche poco dopo. Anche grazie a quell'intervento l'Arsenal è rimasto in corsa ed ha poi pareggiato con un gol di Declan Rice.