L'inspiegabile tecnica di Raya durante i rigori: il portiere condanna l'Arsenal alla sconfitta David Raya si tuffa prima che i giocatori del Manchester United tirassero il calcio di rigore. L'inspiegabile tecnica del portiere dell'Arsenal condanna i Gunners alla sconfitta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il portiere dell'Arsenal David Raya ha lasciato senza parole i tifosi dei Gunners per quanto successo durante la sconfitta ai rigori dei londinesi contro il Manchester United nel terzo turno della FA Cup di questa stagione. Diversi sostenitori della squadra di Arteta hanno mostrato il loro malcontento per quanto visto proprio durante la lotteria dei tiri dagli undici metri. L'estremo difensore dei Gunners infatti sembra proprio lanciarsi prima che gli avversari calciassero il loro tiro dagli undici metri. La sequenza dei rigori mostrata in un video è assolutamente inspiegabile.

Sul primo rigore calciato da Bruno Fernandes però in realtà il movimento di Raya potrebbe anche essere considerato in linea con quanto vediamo solitamente in campo. Portiere da una parte e pallone dall'altra. Chiaramente l'estremo difensore dei Gunners non ha aspettato fino all'ultimo momento che l'avversario calciasse ma si tuffa quasi in contemporanea con la conclusione del capitano dei Red Devils. Raya non ne parerà nemmeno uno e viene spiazzato successivamente anche dai tiri di Diallo e quello di Yoro. Ma sugli ultimi due i tifosi restano spiazzati.

Zirkzee calcia e Raya è già pronto a lanciarsi dall'altra parte.

Gli errori del portiere dell'Arsenal: si tuffa prima che la palla venisse calciata

Dal dischetto si presenta Martinez che inizialmente sembra guardare Raya prima di calciare il pallone dal dischetto. In questo caso il portiere dell'Arsenal si tuffa in anticipo rispetto alla conclusione del difensore dei Red Devils che viene colto alla sprovvista. Il suo tiro a incrocio nell'angolino destro di Raya finisce senza problemi in reti poiché già durante la corsa del difensore verso il pallone Raya era in tuffo dall'altro lato. I tifosi dei Gunners sono senza parole e sul rigore di Zirkzee, quello decisivo per la vittoria dello United, Raya fa anche peggio.

L'ex Bologna sta calciando la palla piazzando la sfera sempre nell'angolo a destra del portiere. Ma proprio in quel momento Raya era già quasi pronto a tuffarsi a sinistra. Il gol è facilissimo e condanna inevitabilmente i Gunners alla sconfitta. La partita durante i tempi regolamentari si è conclusa con il punteggio di 1-1 in virtù dei gol di Bruno Fernandes e Gabriel Jesus. Nel mezzo anche un rigore fallito dai Gunners con Odegaard. Errori decisivi che condannano inevitabilmente l'Arsenal a una sconfitta che sicuramente anche Raya ricorderà spesso.