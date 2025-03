video suggerito

Arteta abbandona l’intervista in diretta TV, una domanda lo ha infastidito: “Grazie” Il tecnico dell’Arsenal ha chiuso bruscamente un’intervista in diretta TV dopo aver ricevuto una domanda sul divario in classifica tra Liverpool e Gunners. Arteta ha risposto: “Thanky you” ed è andato via. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La lotta al titolo in Premier League è finita definitivamente. Il pari tra Manchester United e Arsenal mette i Gunners a 15 lunghezze dal Liverpool, che ha un vantaggio abissale (al netto di una partita in più). Mikel Arteta dopo la sfida di Old Trafford si è rifiutato di rispondere a una domanda in diretta TV ed ha chiuso l'intervista in modo brusco, sintomo di grande nervosismo.

Arsenal eterno secondo della Premier League

L'Arsenal nelle ultime due stagioni è stata quasi perfetta, ha lottato testa a testa con il Manchester City, che si è imposto sempre sul filo all'ultima giornata. Guardiola ha abdicato presto e il titolo è già, di fatto, del Liverpool, che sta disputando una Premier League mostruosa. L'Arsenal è ancora secondo, con un margine sulle inseguitrici. Il posto Champions va conquistato, e non sarà facile visto che mancando tutti gli attaccanti fare gol non è semplice.

Arteta lascia l'intervista in TV dopo una domanda che non gli è piaciuta

Arteta, che al Teatro dei Sogni ha celebrato la 200ª partita da allenatore dei londinesi, dopo la partita si è presentato ai microfoni di Sky Sports UK. Quando ha ricevuto una domanda il tecnico basco ha interrotto frettolosamente l'intervista. Il giornalista Patrick Davison facendogli una domanda lo ha fatto arrabbiare: "Il distacco di 15 punti tra Arsenal e Liverpool secondo lei è troppo?".

Evidentemente questa domanda è una ferita aperta per Arteta, che guarda fisso negli occhi l'intervistatore, esce in parte dalla telecamera risponde con un laconico: "Thank You" e cioè "Grazie" e se ne va, lasciando tutti di stucco. L'atteggiamento di Arteta è stato sorprendente e assai criticato, anche dagli opinionisti in diretta TV, come Gary Neville.