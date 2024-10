video suggerito

Erik Ten Hag esonerato dal Manchester United, annuncio clamoroso: chi sarà il nuovo allenatore Il Manchester United ha deciso di esonerare il tecnico olandese ten Hag, al suo posto ma ad interim van Nistelrooy. Il favorito pare Xavi. Erik ten Hag lascia con lo United 14° in Premier League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alla fine è successo, forse è successo molto tardi. Il Manchester United ha esonerato Erik ten Hag. In attesa di trovare un sostituto ad interim viene promosso il vice Ruud van Nistelrooy. Lo United è a caccia di un altro allenatore, nelle ultime ore è diventato caldo il nome di Xavi. Non ha reso quanto speravano i Red Devils, ma l'olandese ha comunque vinto due trofei.

L'annuncio del Manchester United: per ten Hag è finita

Il comunicato con cui il Manchester United annuncia l'esonero: "Erik ten Hag ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United. Erik è stato nominato nell'aprile 2022 e ha guidato il club alla vittoria di due trofei nazionali, vincendo la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024.

Siamo grati a Erik per tutto ciò che ha fatto durante il suo periodo con noi e gli auguriamo il meglio per il futuro.

Ruud van Nistelrooy assumerà la guida della squadra in qualità di capo allenatore ad interim, supportato dall'attuale staff tecnico, in attesa dell'assunzione di un capo allenatore permanente".

L'amaro destino degli allenatori del Manchester United post Ferguson

Dopo Ferguson nessun allenatore del Manchester United è riuscito a riportare ai vertici il club e quasi tutti sono stati esonerati. La sorte dell'olandese è toccata a Moyes, Mourinho e Solskjaer. Lo hanno evitato solo Van Gaal e Rangnick, che comunque è stato in carica sette mesi. ten Hag nelle speranze del club avrebbe dovuto riportarlo in auge.

Due trofei vinti e tante delusioni al Manchester per ten Hag

La prima annata tutto sommato era stata buona con il terzo posto in Premier League, i quarti di Europa League e il successo in Coppa di Lega. La scorsa stagione è stata disastrosa, fuori subito dalle coppe e dalla lotta per per un posto in Champions, con il successo in FA Cup ha salvato la panchina. Rimasto a bordo, ha combinato poco e ora è stato esonerato con il Manchester United 14° dopo 9 partite. Un disastro.

Xavi sembra il favorito per il Manchester United

Da tempo si parla di possibili sostituti. Di nomi ne sono stati fatti a valanga, compreso quello di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni si è parlato anche di Frank del Brentford, mentre ora il favorito pare Xavi ex calciatore e allenatore del Barcellona. Per ora la reggenza di van Nistelrooy.