Karius irreprensibile, ma il Manchester United vince la Carabao Cup: Newcastle ko in finale Il Manchester United ha vinto la Carabao Cup 2023 e ha così chiuso un digiuno di sei anni. I Red Devils hanno sconfitto 2-0 il Newcastle. Tra i migliori il portiere Loris Karius, che non giocava una partita da due anni.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester United ha conquistato la Carabao Cup e ha vinto così la Coppa di Lega per la sesta volta. Quattro trionfi con Ferguson, uno con Mourinho e ora c'è il primo dell'era ten Hag. 2-0 a Wembley per i Red Devils che hanno piegato il Newcastle e la resistenza di Karius, portiere che non giocava da due anni e che è stato uno dei migliori in campo effettuando almeno quattro splendide parate.

Il Manchester United non vinceva un trofeo dal 2017 e a Wembley voleva ripartire da dove aveva finito con Mourinho. Il Newcastle invece era in campo per la prima finale dal 1999. I bianconeri non vincono un trofeo da 67 anni e speravano di riuscirci oggi. Parterre de roi in tribuna, grandi campioni in campo. Le principali attenzioni, soprattutto in avvio, erano per Loris Karius, in campo per la prima volta con la maglia del Newcastle da terzo portiere e per la prima volta dopo due anni di panchina. Ma gli occhi erano su di lui perché nella sua prima finale aveva fatto danni (la famosa finale Real-Liverpool 3-1).

Il portiere tedesco nel primo tempo incassa due gol, ma ne evita altrettanti. Il Newcastle nella prima parte prova a fare la partita, ma fa fatica a tirare. Solo una volta De Gea deve volare per dire no a Saint-Maximin. Lo United, più quadrato e con giocatori molto più esperti, con il passare del tempo prende in mano le redini dell'incontro. Il gol dell'1-0 arriva, con l'avallo del VAR, al 33′ quando Casemiro, un serial winner, un calciatore abituato da sempre a vincere trofeo colpisce in modo meraviglioso di testa e insacca.

Casemiro ha segnato il gol dell’1–0 nella finale tra Manchester United e Newcastle.

Passano sei minuti e arriva il raddoppio. Rashford conquista spazio, avanza, entra in area di rigore e calcia, il pallone sarebbe stato probabilmente con facilità preso da Karius, ma Botman lo devia in modo decisivo, è 2-0. Prima dell'intervallo Karius vola e dice di no a Weighorst.

Nel secondo tempo il Manchester United prova non tanto a gestire ma a rispondere alla furia offensiva dei Magpies che a metà tempo spingono e vanno vicini al gol almeno un paio di volte, De Gea per due volte è determinante. Il Newcastle attacca e si scopre. Ciò significa pure che i Red Devils hanno spazi, anzi vere praterie. E quindi occasioni d'oro.

I calciatori del Manchester United festeggiano il trofeo vinto, Newcastle ko 2–0 nella finale di Wembley.

Karius è un muro, sicuro (come il titolarissimo Pope) ha negato il tris almeno due volte nella ripresa ai calciatori dello United. Il finale di partita è da battaglia. Il Newcastle non molla onora la finale, lo fa fino alla fine con Karius ancora fenomenale su un tiro di Bruno Fernandes. Come nelle finali di FA Cup del 1998 e del 1999 il Newcastle perde 2-0, il Manchester United torna a vincere un trofeo dopo sei anni.