La leggenda dello United non può credere alle papere di Onana: "Non so cosa stia cercando di fare" Onana non si salva dopo la disastrosa serata contro il Lione: piovono critiche da tutti e l'ex stella del Manchester United non gli perdona il primo errore clamoroso.

A cura di Ada Cotugno

La serata di Andre Onana è stata tutta da dimenticare, ma purtroppo i due errori fatali contro il Lione riempiono le prime pagine di tutti i giornali. Il portiere del Manchester United ha fatto una partita pessima in Europa League e ha condizionato il risultato con due papere clamorose che aggravano ancora di più la sua posizione in Inghilterra. Prima si è lasciato praticamente sfuggire un pallone che gli è rimbalzato davanti agli occhi, poi sul 2-2 non ha trattenuto un tiro che è stato trasformato nel gol del pareggio.

Imperdonabile per uno della sua caratura e ovviamente le critiche sono piovute anche dai fan più affezionati e dalle leggende di questa squadra. Anche Paul Scholes si è unito alla lunghissima lista di personaggi perplessi dalle prestazioni del camerunese: l'ex centrocampista, leggenda dei Red Devils e di tutto il calcio inglese, non ha risparmiato rimproveri al portiere che ormai si trova in una situazione delicatissima, preso di mira da tutta la tifoseria.

Scholes si scaglia contro Onana

Nemanja Matic lo aveva definito uno dei peggiori portieri della storia del Manchester United e la serata contro il Lione non è servita a Onana per riscattarsi dopo l'insulto. Ha commesso degli errori imperdonabili che sono costati la vittoria agli inglesi e che hanno mandato su tutte le furie Scholes, commentatore per TNT: "Avrei voluto che tenesse la bocca chiusa prima della partita… è un errore davvero brutto. È una palla decente, e la gamba finisce sul primo palo".

Nelle ultime stagioni ha commesso una serie di papere gravissime che lo hanno portato sempre al centro delle discussioni, ma nonostante tutto Amorim ha deciso di confermarlo come titolare anche dopo il suo arrivo nel mezzo di questa stagione. Ma la leggenda dello United non si capacita davvero di come abbia fatto Onana a sbagliare, soprattutto in occasione del primo gol che è piuttosto clamoroso: "Il portiere, ad essere sincero, non so cosa stia cercando di fare. Cercava ovviamente di respingere, ma la palla gli è rimbalzata davanti. È un errore terribile da parte sua. È un pasticcio".