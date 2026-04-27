Runjaic insegue Sarri dopo Lazio-Udinese per chiedergli una sigaretta: “Mi può fare un favore”

Kosta Runjaic non ha perso tempo per raggiungere il suo e avversario Maurizio Sarri dopo i gol e le emozioni di Lazio-Udinese 3-3. Il mister della squadra friulana ha avuto uno scambio cordiale con quello della Lazio prima di tornare negli spogliatoi a conferma di uno stato d'animo sereno. Cosa si sono detti i due? Nell'immediato post ai microfoni di DAZN Runjaic ha voluto scherzare su quanto accaduto, confermando gli ottimi rapporti con il collega.

Runjaic e l'incontro con Sarri dopo Lazio-Udinese 3-3

L'oggetto del brevissimo conciliabolo è stata la possibilità di condividere un momento extra campo. L'allenatore della squadra bianconera ha chiesto a Sarri delle sigarette per concedersi un po' di relax dopo una partita non semplice da "digerire". "Cosa ho detto a Sarri dopo il match? Gli ho detto che ho bisogno anche di sigarette, così più tardi può farmi un favore e darmi una sigaretta da fumare". D'altronde già prima del fischio d'inizio i due si erano salutati calorosamente e probabilmente c'era stato un riferimento alle sigarette, visto che c'era un clima molto rilassato.

Runjaic e lo scambio simpatico con Sarri

Il grande fair play tra Sarri e Runjaic

Grande fair play tra i due allenatori che questa sera hanno regalato con Lazio e Udinese un bello spettacolo. Un match emozionante che i friulani sembravano poter portare a casa quando il risultato era di 3-2. Poi l'ultima rete del match da parte di Daniel Maldini a chiudere il discorso e far scorrere i titoli di coda. Non è stato semplice dunque per Runjaic metabolizzare il copione di una sfida del genere e per questo ecco il ricorso scherzoso a Sarri.

E anche quest'ultimo è riuscito a ritrovare il sorriso prima di una conferenza stampa in cui ha dovuto affrontare domande su situazioni tutt'altro che piacevoli, come per esempio quella legata al pubblico assente. Un fattore negativo che rischia di rivelarsi tale anche in occasione della finale di Coppa Italia contro l'Inter.