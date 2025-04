video suggerito

Bodo Glimt-Lazio oggi in Europa Laegue, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Oggi si gioca la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League Bodo Glimt-Lazio, con fischio di inizio alle 18:45. Diretta streaming e TV su Sky in esclusiva a pagamento. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, giovedì 10 aprile ritorna l'Europa League e scende in campo l'ultima italiana rimasta, la Lazio di Baroni che sfida il Bodo Glimt in una trasferta delicata. Gara che inizia alle 18:45 e sarà trasmessa in esclusiva a pagamento su Sky.

La Lazio ritorna in campo per l'andata dei quarti di finale di Europa League che si è guadagnata superando la doppia sfida degli ottavi di finale contro il Victoria Plzen grazie ad un pareggio e una vittoria. Una prestazione che ha posto un po' di ombre sui capitolini che benissimo si erano comportati nella fase a campionato e che adesso dovranno dimostrare di essere tornati quelli di inizio stagione anche in Europa. Dal canto suo, il Bodo Glimt si è guadagnato la doppia partita contro la Lazio superando l'Olympiakos. La gara d'andata si disputa in casa dei norvegesi.

Partita: Bodo Glimt-Lazio

Dove: Aspmyra Stadion (Bodø)

Quando: giovedì 10 aprile 2024

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e su Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Dove vedere Bodo Glimt-Lazio in diretta TV

In diretta TV Bodo Glimt-Lazio sarà visibile unicamente in modalità criptata a pagamento. Niente diretta in chiaro su TV8 per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League per la Lazio. Chi vorrà seguirla potrà farlo unicamente sui canali Sky di riferimento: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e su Sky Sport 4K (213). Telecronista e seconda voce saranno affidti ad Antonio Nucera e Massimo Gobbi.

Bodo Glimt-Lazio, dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming la sfida delle 18:45 di questa sera tra Bodo Hlimt e Lazio è visibile unicamente per gli abbonati Sky. Per vederla sui mobile si può utilizzare l'app apposita SkyGo mentre per quanto riguarda il servizio on demand si può acquistare il match direttamente su NOW.

Le probabili formazioni di Bodo Glimt-Lazio, partita di andata dei quarti di finale di Europa League

Baroni dovrà fare a meno dello squalificato Rovella, dei fuori lista Uefa Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic (anche infortunato) e Pellegrini, e di Nuno Tavares di nuovo infortunatosi. In mediana rientrerà Guendouzi per fare coppia con Vecino. Sulla trequarti l'unico dubbio è al centro, con uno tra Pedro e Dele-Bashiru che accompagnerà Isaksen e Zaccagni sulle fasce. Per il posto da centravanti Dia è in pole su Noslin.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Sorli, Hogh, Blomberg. All.: Knutsen.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All.: Baroni.