Il Bodo Glimt mostra il clima ostile che troverà la Lazio in piena primavera: un inferno polare La squadra di Baroni è in Norvegia per l'andata dei quarti di Europa League: oltre al gelo polare, caratterizzato da vento e neve, c'è anche un altro nemico per i biancocelesti.

Nærmer seg trening for Lazio. Si avvicina l'allenamento della Lazio. È il messaggio registrato da un ingresso al campo dell'Aspmyra Stadion e postato dal Bodø Glimt sui social a corredo del video che mostra in quali condizioni meteo proibitive la squadra di Baroni giocherà, giovedì sera, l'andata dei quarti di finale di Europa League. Temperatura polare, forti venti e una nevicata abbondante caratterizzano lo scenario che ha accolto la formazione capitolina nonostante la piena Primavera. Ma lassù è un'altra cosa. Le previsioni per domani non sono certo incoraggianti: si andrà in campo alle 18:45, orario in cui la colonnina di mercurio precipiterà sotto lo zero, rendendo il compito dei biancocelesti ancora più arduo anche alla luce del fondo in erba sintetica, che già di per sé costituisce un'insidia per lo scivolamento e il controllo del pallone su una superficie non convenzionale.

Il primo appuntamento di Coppa cade in un fase delicata del calendario: domenica sera (ore 20:45) c'è il derby con la Roma che ha un duplice valore, campanilistico e in chiave corsa al quarto posto che vale la Champions. E già questo fattore costituisce uno sforzo maggiore per la squadra che dovrà vedersela contro i norvegesi e il freddo artico oltre a guardarsi dai rischi d'infortuni.

La lunga trasferta della Lazio per raggiungere la città di Bodø (a quasi 4 mila chilometri da Roma) è iniziata nella giornata di martedì e ha comportato un'organizzazione particolare sia dal punto di vista logistico (è stato prenotato un volo con tutti i comfort necessari) sia per quanto riguarda la preparazione in previsione dell'impossibilità di svolgere sedute di allenamento all'aperto. È il motivo per il quale la squadra ha effettuato una sorta di lunga rifinitura prima della partenza per la Norvegia, laddove potrà effettuare sedute di risveglio muscolare e altri esercizi nella struttura messe a disposizione dall'hotel di soggiorno, salvo testare nel tardo pomeriggio odierno il campo che ospiterà il primo confronto di coppa.

I quarti di finale contro i norvegesi rappresentano una sfida importante per la Lazio che, dal 2003 in poi, non è mai riuscita a qualificarsi per una semifinale europea. L'ultima volta, ben 22 anni fa, venne eliminata dal Porto. Successivamente la corsa si è fermata ai quarti in due occasioni: contro il Fenerbahçe nella stagione 2012-2013 (con Petkovic in panchina) e contro il Salisburgo nella stagione 2017-2018 (alla guida c'è Simone Inzaghi).