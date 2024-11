video suggerito

Union SG-Roma, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Dopo il ko con il Verona, la Roma e Juric cercano riscatto in Europa League dove affronta l’Union SG. Sfida fondamentale per i giallorossi che vogliono rilanciarsi in classifica. Calcio d’inizio alle 18:45, diretta TV in esclusiva su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova chiamata per la Roma che va in Belgio a fare visita all'Union Saint Gelloise per la quarta partita valida per la fase a girone unico dell'Europa League. Vittoria obbligata per i giallorossi di Juric oramai in crisi ufficiale dopo l'ultima amarissima sconfitta in campionato contro il Verona.

Ora la prova d'appello dell'Europa con la sfida all'Union per una classifica che al momento vede la Roma a quota 4 punti dopo 3 gare – pari con l'Atletico Bilbao, vittoria con Dinamo Kiev e ko con Elfsborg, in piena corsa per entrare nel lotto delle prime e prendersi un posto per gli ottavi da testa di serie. Per i belgi, al contrario, è la classica partita del tutto e subito, con un solo punto in classifica e lo scontro con i giallorossi che è di vitale importanza per scalare posizioni. Fischio di inizio alle 18:45 al Stade Joseph Marien di Bruxelles. Diretta TV e in streaming in esclusiva su Sky e su NOW.

Juric ritrova El Shaarawy, recuperato dopo l'infortunio. Ancora out Hermoso e Saelemaekers. Possibile maglia da titolare per Hummels mentre partirà dalla panchina Soulè. Attacco affidato a Dovbyk. I belgi in campo con il 4-3-3 a caccia del loro primo successo europeo: tridente d'attacco con Rodriguez, Ivanovic e Niang.

Partita: Union SG-Roma

Quando: giovedì 7 novembre

Dove: Stade Joseph Marien di Bruxelles

orario: 18:45

Diretta TV: Sky Sport

Diretta Streaming: SkyGo, NOW

Competizione: quarta giornata girone unico di Europa League

A che ora e dove vedere Union SG-Roma in diretta TV: la partita non è in chiaro

Non ci sarà la copertura in chiaro visibile a tutti per Union SG-Roma in programma oggi in Belgio. La diretta in TV sarà ad esclusiva degli abbonati di Sky con la piattaforma che metterà a disposizione ben tre canali: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. La partita è in programma per le 18:45.

Europa League, Union SG-Roma dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming online non c'è possibilità di seguire Union SG-Roma se non a pagamento. Gli abbonati Sky potranno utilizzare l'app a disposizione, SkyGo oppure usufruire del servizio on demand di NOW.

Union SG-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

Un 4-3-3 per i belgi che proveranno a rincorrere il primo successo europeo davanti al proprio pubblico. Il tridente sarà formato da Rodriguez, Ivanovic e Niang. Per Juric nessun attimo di respiro, in campo tutti i migliori: 3-4-2-1. Con Dovbyk titolare in avanti e poi diversi ballottaggi che verranno sciolti all'ultimo in mediana e sulla trequarti.

Union SG (4-3-3): Moris; Castro-Montes, Burgess, Sykes, Machida; Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen; Rodriguez, Ivanovic, Niang

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, El Shaarawy; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.