Roma-Athletic dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Roma in campo per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025 contro l'Athletic Club: fischio d'inizio alle ore 21:00, diretta TV e streaming su Sky. Le probabili formazioni di Ranieri e Valverde.

A cura di Vito Lamorte

La Roma scende in campo per giocare la partita d'andata degli ottavi di finale dell'Europa League 2024-2025 allo stadio Olimpico contro l'Athletic Club: i giallorossi di Claudio Ranieri se la vedranno con i baschi di Ernesto Valverde oggi, giovedì 6 marzo, con fischio d'inizio alle ore 21:00. Diretta TV e streaming su Sky.

I giallorossi arrivano dall'importantissima vittoria per 2-1 contro il Como mentre l'Athletic ha perso 1-0 in casa dell'Atletico Madrid in Liga. La Roma è riuscita ad entrare nella fase ad eliminazione diretta passando dai play-off ed eliminando il Porto con un Dybala favoloso nella partita di ritorno. Scongiurato il pericolo derby della Capitale agli ottavi, la squadra di Ranieri se la vedrà con una delle squadre più accreditate per la vittoria finale: l'Athletic Club vuole sfruttare la possibilità di giocarsi la finale nel suo stadio il 21 maggio e metterà sul tavolo tutte le sue carte per arrivare in fondo.

Chi supera questo turno se la vedrà con la vincente dello scontro tra il Fenerbahçe del grande ex Mourinho e i Rangers. La partita di ritorno si giocherà al San Mamés di Bilbao, giovedì 13 marzo 2025, con fischio d'inizio alle ore 18:45.

Partita: Roma-Athletic

Orario: 21:00

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 6 marzo 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Europa League 2024-2025, ottavi di finale

Roma-Athletic, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Roma-Athletic sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. La tv satellitare, previo abbonamento, garantirà la visione del match dell'Olimpico ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre la partita sarà disponibile in tv anche su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Roma-Athletic, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Roma e Athletic sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming, sempre per abbonati, sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili. Anche in questo caso la partita è visibile su NOW, disponibile sia su dispositivi mobili che fissi.

Roma-Athletic, le probabili formazioni della partita di Europa League

La Roma dovrebbe scegliere il 3-4-2-1 con Dybala e Pellegrini a supporto di Dovbyk. L'Athletic con il dubbio Sancet: in avanti ballottaggio Berenguer/Sannadi con il trio formato da Iñaki Williams, Unai Gómez e Nico Williams a supporto. Queste le scelte di Ranieri e Valverde.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angeliño, Dybala; Pellegrini, Dovbyk. Allenatore: Ranieri

ATHLETIC (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams; Sannadi. Allenatore: Valverde.