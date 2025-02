Roma-Athletic e Lazio-Viktoria Plzen in Europa League, il tabellone: quando si giocano le partite

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Lazio-Plzen e Roma-Athletic Bilbao sono gli abbinamenti degli ottavi di finale di Europa League. Il sorteggio ha scongiurato il rischio di un derby tra la squadra di Ranieri, reduce dal successo sul Porto e quella di Baroni. Le due capitoline si trovano nella parte opposta del tabellone e potrebbero dunque incrociarsi solo in un'eventuale finale. Partite d'andata in programma il 6 marzo, mentre quelle di ritorno si disputeranno il 13 marzo.

Lazio-Plzen e Roma-Athletic Bilbao, il tabellone completo degli ottavi di Europa League

Non ci sarà dunque il derby di Roma, con la Lazio che partirà da favorita contro il Plzen, mentre la Roma dovrà vedersela contro i baschi dell'Athletic Bilbao, avversaria ostica. A completare il quadro Real Sociedad-Manchester United e Ajax-Eintracht, che sono i due match di cartello del prossimo turno. Ecco il tabellone completo degli ottavi:

Plzen-Lazio

Bodo Glimt-Olympiacos

Ajax-Eintracht

Az Alkmaar-Tottenham

Roma-Athletic

Fenerbahce-Rangers

Steaua Bucarest-Lione

Real Sociedad-Manchester United

Il tabellone di Lazio e Roma in Europa League, lo scenario fino alla finale

Per la Roma che si trova nella parte destra del tabellone, possibile incrocio ai quarti contro il Fenerbahce del grande ex Mourinho e i Rangers. In semifinale incrocio con una tra Lione, Real Sociedad e Manchester United. La Lazio in caso di vittoria contro il Plzen, affronterà una tra Bodo e Olympiacos ai quarti. In semifinale possibile confronto con una tra Tottenham, Ajax e Eintracht Francoforte.

Quando si giocano gli ottavi di finale di Europa League

Le date delle partite della fase ad eliminazione dell'Europa League sono già note. Gli ottavi di finale sono in programma il 6 e il 13 marzo. Per quanto riguarda i quarti invece andata prevista il 10 aprile, con ritorno il 17 dello stesso mese. 1 e 8 maggio le semifinali, mentre la finale dell'Europa League si giocherà il 21 maggio all'Estadio de San Mamés di Bilbao.