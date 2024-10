video suggerito

Roma disastrosa in Europa League: clamoroso tonfo con l'Elfsborg, perde 1-0 e ora la strada è in salita Roma disastrosa in Europa League: clamoroso tonfo con l'Elfsborg: i giallorossi perdono 1-0 in Svezia. Dopo il pareggio all'esordio con l'Athletic, ecco la battuta d'arresto che nessuno si aspettava.

A cura di Vito Lamorte

Clamoroso tonfo della Roma in Europa League: i giallorossi perdono 1-0 in casa dell'Elfsborg e ora la strada è in salita per entrare tra le prime 8 per i giallorossi. Dopo il pareggio all'esordio con l'Athletic, ecco la battuta d'arresto che nessuno si aspettava. La squadra di Ivan Juric fa tanto possesso palla ma non riesce ad essere concreta in zona gol.

La Magica tornerà in campo in EL il 24 ottobre contro la Dinamo Kiev allo stadio Olimpico e avrà bisogno della vittoria a tutti i costi per cercare di rimettersi in carreggiata e provare a fare più punti possibile dal terzo turno alla fine della prima fase.

Baidoo condanna la Roma in Svezia: sconfitta clamorosa

La Roma gioca un primo tempo con grande possesso palla ma l'Elfsborg riparte bene e si rende ogni volta pericoloso. Sul finire della prima frazione la gara svolta a favore degli svedesi: fallo di mano di Baldanzi in area giudicato irregolare e rigore per i padroni di casa. Baidoo trasforma e mette la gara in salita.

La Roma, secondo quanto riporta Opta, ha registrato almeno quattro match di fila senza vittorie in competizioni europee per la prima volta dal periodo tra novembre 2015 e settembre 2016 (cinque in quel caso) – escluse qualificazioni.

Pellegrini è l'unico a provarci, Roma spenta e poco incisiva

Nella seconda parte di gara la Roma fa entrare tutti i pezzi da 90 e ci prova soprattutto con il capitano Lorenzo Pellegrini, che è il più vivace ed è anche l'unico ad andare vicino al gol colpendo la traversa. Si sono visti tanti cross e palloni buttati in area senza un criterio ma le occasioni sono state davvero poche.

L'Elfsborg, quinti in Allsvenkan e allenati dall'ex conoscenza italiana Oscar Hiljemark, hanno fatto la loro partita e hanno portato a casa i tre punti dopo aver perso in casa dell'AZ Alkmaar nella prima giornata. Prima sconfitta per Juric sulla panchina giallorossa.

Il tabellino di Elfsborg-Roma

RETI: 44′ Baidoo.

ELFSBORG (3-4-3): Pettersson; Ibrahim, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B.Zeneli, Ouma, Hult; A.Zeneli (dal 62′ Abdullai), Baidoo (dall'85' Frick), Qasem. All. Hiljemark

ROMA (3-4-3): Svilar; Celik, N'Dicka, Hermoso; Abdulhamid (dal 65′ El Shaarawy), Pisilli (dall'85' Cristante), Paredes, Angelino; Soulè (dal 65′ Dybala), Shomurodov (dal 65′ Dovbyk), Baldanzi (dal 72′ Pellegrini). All. Juric

ARBITRO: Kristo Tohver (EST).