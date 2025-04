Roma-Verona LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Roma-Verona, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Olimpico e in TV live su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 33ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

1' FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-4-2-1 per i giallorossi. Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino - Soulé, Baldanzi - Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Hummels, Paredes, Dybala, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy. 1' Dirige il match Pairetto con Mokhtar e Cipressa ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Feliciani mentre in sala VAR ci sono Mazzoleni e Abisso. 1' La Roma per continuare a sognare l'Europa, il Verona per allontanarsi, forse definitivamente, dalla zona pericolante della classifica, sono questi gli obiettivi delle squadre di Ranieri e Zanetti per la partita di stasera. La gara di andata, giocata al Bentegodi, finì 3-2 per i veneti. Fischio d'inizio alle ore 20.45. 19:48 Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Hellas Verona, gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A 2024/25.