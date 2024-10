Alla Roma basta Dovbyk, Dinamo Kiev battuta 1-0 in Europa League: sospiro di sollievo per Juric

video suggerito

La Roma batte 1-0 la Dinamo Kiev nel match della terza giornata del girone unico dell'Europa League 2024-2025: un rigore trasformato da Dovbyk regala il primo successo europeo stagionale ai giallorossi e fa tirare un sospiro di sollievo all'allenatore Ivan Juric.

A cura di Michele Mazzeo

La Roma trova la prima vittoria stagionale in Europa League battendo 1-0 la Dinamo Kiev all'Olimpico grazie al rigore trasformato dall'ormai solito Artem Dovbyk. I giallorossi mettono così fine alla striscia di risultati negativi che aveva già messo sulla graticola il nuovo tecnico, Ivan Juric, che, in caso di sconfitta contro la formazione ucraina, avrebbe visto messa seriamente in discussione la sua permanenza sulla panchina dei capitolini.

Una vittoria scacciacrisi arrivata al termine di un match che ha visto i padroni di casa approcciare bene mettendo in grande difficoltà la retroguardia ospite fino a quando Baldanzi semina il panico in area ucraina costringendo il giovane e inesperto difensore Taras Mykhavko a trattenerlo vistosamente per la maglia inducendo l'arbitro Gozubuyuk a concedere il penalty che Dovbyk ha tramutato nel gol del vantaggio. Dopo l'1-0 la Roma però abbassa il ritmo lasciando campo alla fin lì poca pericolosa Dinamo Kiev che sfiora più volte il pareggio prima dell'intervallo.

Sono poi i nuovi innesti mandati in campo nella ripresa da Juric (Cristante, Shomurodov, Pellegrini e Dybala) a dare una scossa alla formazione giallorossa che nel finale ha più volte avuto l'occasione di chiudere i conti siglando la rete del 2-0 senza però riuscirci a causa della scarsa mira dei propri attaccanti, clamorosa la chance mancata da Shomurodov che, dopo esser stato liberato in area da un tocco illuminante di Dybala, spara incredibilmente a lato della porta difesa da Neshcheret. Errori che però non influiscono sul risultato finale dato che i giallorossi sono riusciti a portare a casa il successo di misura mettendo così fine al digiuno di vittorie che durava da quasi un mese e rinfocolare le proprie ambizioni europee portandosi a quota quattro punti che le valgono momentaneamente l'ingresso nella zona playoff della classifica del girone unico.