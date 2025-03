LIVE Athletic Bilbao-Roma, il risultato in diretta della partita di Europa League 2024/2025

Ranieri deve fare a meno di Celik, infortunato, e sceglie Hummels al centro della difesa con Mancini che agirà da braccetto destro. A sinistra è confermato Ndicka. Sugli esterni c'è la conferma per Rensch e Angelino, così come per Cristante che sarà però affiancato da Paredes, al rientro dopo la squalifica. Tutto uguale all'andata davanti con Dybala e Baldanzi a supporto di Dovbyk, inizia dunque dalla panchina il match-winner di una settimana fa Shomurodov, così come Saelemaekers, Pellegrini, Koné e Soulé.

Una rete di vantaggio da difendere, dopo il 2-1 dell'andata, in uno degli stadi più caldi d'Europa: è questa la missione della Roma di Claudio Ranieri che va a caccia della quarto approdo consecutivo ai quarti di finale di una competizione europea. I giallorossi, che in questa edizione non hanno mai vinto lontano dall'Olimpico, possono usufruire di due risultati su tre per passare il turno. Il compito non sarà per nulla facile dato che i baschi al San Mamés in questa edizione di Europa League hanno ottenuto solo vittorie e subito una sola rete in quattro incontri totali. Fischio d'inizio alle ore 18.45.