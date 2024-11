video suggerito

Harroui affonda la Roma all’ultimo secondo in contropiede: il Verona si rialza dopo tre sconfitte La Roma cade incredibilmente in casa del Verona per 3-2 negli ultimi minuti: polemiche per il gol convalidato a Magnani dopo un fallo, ai giallorossi non bastano Soulé e Dovbyk. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al 90′ una folata offensiva getta la Roma nello sconforto. I giallorossi erano riusciti a raddrizzare una partita storta in casa del Verona raggiungendo faticosamente il pareggio, ma negli ultimi secondi il contropiede di Livramiento e il gol di Harroui hanno fatto cadere il castello difensivo di Juric, rimasto attonito in panchina.

E pensare che pochi minuti prima era stata proprio la Roma a sognare la vittoria con un tiro di Dybala che per poco non aveva fatto suonare l'orologio dell'arbitro: ma è la legge del gol che condanna i capitolini e fa sorridere invece Zanetti che dopo tre sconfitte consecutive di porta a casa una vittoria sofferta, con tante polemiche per il gol convalidato a Magnani, ma di grande spessore.

Le polemiche pet il gol di Magnani

Per la Roma è stato un primo tempo piuttosto complicato perché mai si sarebbe aspettata di finire sotto contro un Verona nel pieno della crisi. La prima doccia fredda è arrivata al 14′, quando Tengstedt approfitta di un disastro difensivo degli avversari per trovarsi davanti a Svilar e segnare il primo gol della partita. I giallorossi incassano ma reagiscono con Soulé che prima di divora un gol fatto e poi al 27′ riesce a trovare il pareggio con un bellissimo colpo di tacco.