Darderi trionfa pure a Umago: vince e si fa male, lo sconfitto Taberner è di una sportività unica

Luciano Darderi vince la partita e si infortuna. Dopo l’ultimo punto si getta a terra per festeggiare, ma poi non riesce a rialzarsi. Carlos Taberner lo rialza e lo accompagna in panchina. Un gesto di grande sportività.

Luciano Darderi vince anche il torneo di Umago. Per l'italiano è il secondo titolo consecutivo. Due settimane indimenticabili per Darderi che pochi giorni fa si era aggiudicato il titolo di Bastad. Per l'azzurro è il quarto titolo della carriera, il terzo del 2025, come Bublik. Più titoli di loro quest'anno li ha vinti solo Alcaraz. Unica nota stonata un infortunio che il giocatore di origini argentine ha riportato proprio nel finale di partita. Darderi sente una fitta, finisce a terra, non riesce a rialzarsi. Taberner va da lui, lo aiuta ad alzarsi e lo accompagna fino alla panchina. Un gesto di grande sportività.

Darderi vince Umago e sale al numero 35 ATP

A Umago si fa festa, ed è grande festa per Darderi. In Croazia lo hanno adottato e una volta finita la partita gli altoparlanti hanno mandato ‘Volare', che poi sarebbe ‘Nel blu dipinto di blu', e ‘Bella Ciao', versione remix. Il Tricolore sventola grazie a Darderi si aggiunge a Sinner e Alcaraz, vincitori nell'era moderna a Umago. La finale è stata senza storia, 6-3 6-3 allo spagnolo Carlos Taberner alla prima finale della carriera.

Il gesto di grande sportività di Taberner con Darderi

Lo spagnolo si merita gli applausi per il percorso e per il gesto finale, un gesto di grande sportività per Taberner, che non ha vinto il primo titolo della carriera ma mette, in modo differente, la ciliegina sulla torta di una magnifica settimana. Un momento divino in toto per Darderi che sale al numero 35 della classifica ATP.

Le parole di Darderi dopo il trionfo all'ATP Umago

L'italiano con un grandissimo sorriso ha parlato in campo con la tv: "È folle, pazzesco, ho vinto tre titoli in pochi mesi. Ringrazio mio papà, la mia famiglia, mia mamma, i miei fratelli. Se me l'avessero detto due settimane fa che vincevo due titoli di fila non ci avrei creduto. Ora cercherò di mantenere questo livello di gioco. Scusate se sono stato un po' nervoso durante la finale, ma generalmente non sono così fuori dal campo. Grazie a tutti i tifosi che hanno fatto il tifo per me e grazie che avete aspettato anche sotto la pioggia".