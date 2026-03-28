Jorge Martin vince la Sprint Race del GP USA e beffa Bagnaia: si fa superare all’ultimo giro

Banaia si fa soffiare il primo posto nella Sprint Race di Austin all’ultimo respiro: Martin lo supera e si prende la vittoria. Marc Marquez e Bezzecchi cadono e si ritirano.

La Sprint Race del GP USA della MotoGP si è chiusa con un finale pazzesco che ha lasciato Bagnaia con l'amaro in bocca. L'italiano è stato beffato all'ultimo giro da Jorge Martin che lo ha superato ed è tornato a vincere, prendendosi anche il primo posto nel Mondiale. Una vittoria sudata e arrivata con qualche rischio negli ultimi due giri dove lo spagnolo ha ripreso terreno sul suo avversario che era scappato subito in testa.

Bagnaia si accontenta del secondo posto davanti ad Acosta, sotto investigazione per la pressione delle gomme, ma peggio è andata a Marc Marquez e a Bezzecchi che sono caduti a metà gara e sono stati costretti al ritiro. L'italiano chiude così un sabato deludente, segnato dalla penalità per la gara di domani dove ha perso due posizioni.

Martin sorpassa Bagnaia all'ultimo istante

L'immagine della serata è senza dubbio il sorpasso all'ultimo respiro di Martin che ha tallonato Bagnaia per oltre metà gara e ha affondato il colpo all'ultimo giro, correndo anche qualche rischio. Lo spagnolo non vinceva una Sprint da Malesia 2024 ed è tornato al trionfo nel modo più spettacolare possibile: nei festeggiamenti ha impennato ed è caduto (senza farsi male fortunatamente), l'unica sbavatura di una gara condotta magistralmente. Ha rischiato di finire terzo dopo il sorpasso di Bezzecchi che però è caduto e si è ritirato lasciandogli la strada libera.

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Beffa unica per Pecco Bagnaia che era lanciatissimo verso la vittoria ma si deve accontentare della seconda posizione dopo una partenza perfetta. A segnare la Sprint c'è stato anche l'incidente avvenuto nel primo giro che ha coinvolto Di Giannantonio e Marc Marquez che ha commesso un errore in curva e ha fatto cadere il poleman prima di ritirarsi.

L'ordine di arrivo della Sprint Race

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Enea Bastianini (KTM)

5. Alex Marquez (Ducati)

6. Luca Marini (Honda)

7. Ai Ogura (Aprilia)

8. Raul Fernandez (Aprilia)

9. Johann Zarco (Honda)

10. Fermin Aldeguer (Ducati)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Brad Binder (KTM)

13. Franco Morbidelli (Ducati)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Joan Mir (Honda)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Marc Marquez (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Aprilia)

Rit. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Rit. Diogo Moreira (Honda)