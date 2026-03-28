Penalità per Bezzecchi e Marini nella gara di MotoGP ad Austin: cambia la griglia di partenza

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono stati penalizzati dopo le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP. È il verdetto delle lunghe investigazioni scattate subito dopo la fine della prova e che cambiano la griglia di partenza per la gara di domani: i due piloti perdono due posizioni per aver ostacolato Marc Marquez durante il giro veloce, in prossimità della curva 12 del tracciato.

Le Ducati dello spagnolo e di Bagnaia sono state rallentate da un traffico eccessivo sul tracciato scaturito dal comportamento di alcuni piloti che li stavano precedendo. A farne le spese sono proprio Bezzecchi, che partirà dalla quarta posizione invece che dalla seconda (facendo salire Bagnaia in terza), e anche Marini che invece slitta in dodicesima posizione. La penalità non verrà scontata durante la Sprint Race ma nella gara lunga di domenica, ridisegnando la griglia di partenza.

Perché Bezzecchi e Marini sono stati penalizzati

Per la Sprint ad Austin non cambierà niente perché le penalità faranno perdere a Bezzecchi e Marini due posizioni per la gara lunga di domenica. Subito dopo le qualifiche la Direzione di Gara ha avviato le investigazioni sui due piloti che avrebbero rallentato Marc Marquez durante il primo run della Q2, con il campione del mondo che ha espresso platealmente frustrazione e ha quasi mandato a quel paese il suo avversario.

Il leader del mondiale ha provato a giustificarsi dicendo che era stato rallentato a sua volta e che la sua era soltanto una reazione alla situazione in cui si è trovato, una scusa che evidentemente non è bastata. Per questo l'italiano finirà al quarto posto, per la gioia di Acosta che si prende la seconda posizione e di Bagnaia che scala in terza. Marini dodicesimo favorisce invece Aldeguer e Ogura.

La nuova griglia di partenza del GP USA

1ª fila: Fabio Di Giannantonio (Ducati), Pedro Acosta (KTM), Francesco Bagnaia (Ducati)

2ª fila: Marco Bezzecchi (Aprilia), Joan Mir (Honda), Marc Marquez (Ducati)

3ª fila: Jorge Martin (Aprilia), Alex Marquez (Ducati), Fermin Aldeguer (Ducati)

4ª fila: Ai Ogura (Aprilia), Luca Marini (Honda), Enea Bastianini (KTM)

5ª fila: Raul Fernandez (Aprilia), Diogo Moreira (Honda), Johann Zarco (Honda)

6ª fila: Fabio Quartararo (Yamaha), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Brad Binder (KTM)

7ª fila: Jack Miller (Yamaha), Franco Morbidelli (Ducati), Alex Rins (Yamaha)