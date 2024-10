video suggerito

Poker Lazio in Europa League, Nizza ko: Castellons show con la doppietta sotto la pioggia dell’Olimpico Lazio show all’Olimpico contro il Nizza nel secondo turno di Europa League. I biancocelesti mettono ko il Nizza 4-1 trascinati da uno scatenato Castellanos. El Taty fa doppietta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lazio show all'Olimpico contro il Nizza nel secondo turno di Europa League. I biancocelesti mettono ko il Nizza 4-1 trascinati da uno scatenato Castellanos. El Taty fa doppietta e si conferma autentico leader dell'attacco di Baroni insieme a Dia. Nel primo tempo Boga accorcia le distanze per i francesi ma nella ripresa lo stesso attaccante argentino e Zaccagni su rigore chiudono la pratica. La partita era stata sbloccata da una magia di Pedro che segna la sua prima rete stagionale con un'autentica prodezza.

Il super gol di Pedro che sblocca la partita.

Pedro e Castellanos segnano i primi gol della Lazio nel primo tempo

Lazio arrembante fin dal primo momento all'Olimpico. Nonostante la forte pioggia che si è abbattuta su Roma i biancocelesti entrano in campo con l'atteggiamento giusto e con la voglia di voler subito passare in vantaggio. Gol che arriverà con Pedro che mette a segno la sua prima marcatura stagione. Un gol pazzesco quello dello spagnolo che si inventa un sinistro a giro che si infila sotto la traversa a seguito di un disimpegno sbagliato della difesa dei francesi. L'ex Barcellona l'ha calciata da posizione impossibile lasciando incredulo il portiere ospite.

La Lazio non si accontenta e va subito a caccia del raddoppio che arriva puntuale con Castellanos. El Taty si fa trovare prontissimo con un movimento perfetto tra la difesa del Nizza su assist dello scatenato Pedro. L'argentina si presenta davanti al portiere e col cucchiaio mette in rete la palla del 2-0. Nel momento in cui i biancocelesti però sembravano in controllo del match ecco il 2-1 del Nizza che con Boga riesce ad accorciare le distanze a pochi minuti dal termine del primo tempo. Le due squadre vanno nello spogliatoio con il punteggio di 2-1 per la Lazio.

Leggi anche Pedro segna un gol da posizione impossibile in Lazio-Nizza: il portiere ospite è incredulo

L'esultanza di Castellanos dopo il gol del momentaneo 3-1.

La Lazio nel secondo tempo dilaga ancora con Castellanos e poi Zaccagni

Nella ripresa però i biancocelesti non si lasciando intimorire ed entrano in campo convinti di poter fare ancora bene e segnare un altro gol. Rete che arriva ancora una volta con lo scatenato Castellanos. L'argentino è bravissimo a rientrare sul destro in area saltando secco Rosario, aggiustarsi il pallone e calciarlo sotto l'incrocio dei pali. Un gol fantastico, inizialmente annullato per una posizione di fuorigioco che in realtà però non c'era. In questo caso è stato decisivo l'intervento del Var, che richiama Fesnic e concede la doppietta all'attaccante della Lazio.

Sul 3-1 la partita sembra essere finita ma invece Castellanos scatenato decide che non è ancora il momento. L'argentino si inserisce all'interno dell'area di rigore lanciato a rete da Guendouzi e una volta in area di rigore viene abbattuto dal portiere ospite. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Zaccagni che non lascia la battuta del rigore all'argentino che avrebbe voluto fare tripletta. Il capitano biancoceleste insacca per un rotondo 4-1 che sarà poi anche il risultato finale dopo una partita giocata in un Olimpico inzuppato.