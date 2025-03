LIVE Lazio-Viktoria Plzen, il risultato in diretta della partita di Europa League 2024/2025

17:47 Il Viktoria Plzen ha perso cinque delle sei trasferte giocate in Italia – inclusa le quattro più recenti – con l’unico successo arrivato per 3-0 contro il Napoli nel febbraio 2013 in Europa League.

La Lazio ha affrontato una squadra ceca in un match casalingo nella fase a eliminazione diretta di una delle principali competizioni europea solo in un’occasione: sconfitta 3-0 contro lo Sparta Praga nel marzo 2016 in Europa League.

Le scelte di Koubek: confermato Durosinmi in avanti con Vydra e Memic a supporto. In mediana Sulv e Cerv ai lati di Kalvach.

Le scelte di Baroni: a sorpresa gioca Castellanos in avanti, supportato da Isaksen, Pedro e Zaccagni. Vecino sostituisce lo squalificato Rovella, in difesa gioca Patric e non Gila.

Panchina Viktoria Plzen: Tvrdon, Baier, Hejda, Paluska, Doski, Kopic, Sojka, Panos, Valenta, Adu.

Panchina Lazio: Dele-Bashiru, Noslin, Dia, Tchaouna, Lazzari, Gila, Mandas, Furlanetto.

Formazione VIKTORIA PLZEN (4-3-3): Jedicka - Dweh, Markovic, Jemelka, Cadu - Sulc, Kalvach, Cerv - Vydra, Durosinmi, Memic.

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Vecino - Isaksen, Pedro, Zaccagni - Castellanos.

Nel match di andata la Lazio si è imposta per 1-2 sul campo del Viktoria Plzen, siglando la propria vittoria all'ultimo secondo con un gioiello di Isaksen. Il tutto in 9 uomini a causa delle espulsioni di Rovella e Gigot, questa sera naturalmente out per squalifica.