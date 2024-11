video suggerito

Lazio-Porto, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni La Lazio, capolista in Europa League, affronta il Porto all’Olimpico e cerca la quarta vittoria consecutiva per confermare il primato in classifica. Di fronte il Porto che invece ha bisogno dei 3 punti. Pronto al debutto europeo Nuno Taveres, out Noslin per squalifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Lazio capolista in Europa League sfida all'Olimpico il Porto per la quarta partita della Fase a girone unico di Europa League. Occasione perfetta per cercare il 4° successo consecutivo e ribadire la propria presenza tra le prime 8. Diretta in TV e in streaming in esclusiva di Sky.

La Lazio si appresa a centrare il suo quarto successo in Europa League con la squadra di Baroni determinata a non perdere punti per strada dopo un avvio perfetto: tre gare e tre vittorie, sfruttando anche un calendario favorevole contro la Dinamo Kiev, il Nizza e il Twente. Ora c'è il Porto, ostacolo ben più ostico ma anche test importante per valutare le reali ambizioni laziali. I portoghesi sono a 4 punti, hanno trovato il primo successo in 3 gare, vincendo contro l'Hoffenheim 2-0 e proveranno a racimolare altri punti essenziali per smuovere la classifica.

Partita: Lazio-Porto

Dove: Stadio Olimpico di Roma

Quando: giovedì 7 novembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: quarto turno fase a girone unico di Europa League

A che ora e dove vedere Lazio-Porto in diretta TV: la partita non è in chiaro

Nessuna diretta in chiaro per Lazio-Porto. Il match dell'Olimpico sarà visibile esclusivamente per gli abbonati di Sky. Dunque partita solo a pagamento in TV, attraverso i canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213, per chi possiede una tv 4K) e Sky Sport (252). L'orario del calcio di inizio è fissato per le 21:00.

Europa League, Lazio-Porto dove vederla in diretta streaming

Lazio-Porto si può vedere anche in live streaming ma anche in questo caso il servizio è criptato. Serve un abbonamento a Sky e utilizzare l'app SkyGo. Per chi volesse pagare il servizio on demand per godersi solamente questa partita, può farlo col servizio attivo su NOW.

Lazio-Porto, le probabili formazioni della partita di Europa League

Baroni ha l'imbarazzo della scelta su chi schierare vivendo un momento psicofisico entusiasmante. Nel 4-2-3-1 a disposizione Castellanos dovrebbe partire titolare, con il trio sulla trequarti composto da Isaksen, Dia e Zaccagni e Noslin ancora in panchina. Per i portoghesi, schema speculare con una unica punta di riferimento che sarà Aghehowa.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

PORTO (4-2-3-1): Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno, Aghehowa