Aitor Paredes rovina l'esordio della Roma in Europa League: l'Athletic Bilbao pareggia nel finale Dovbyk segna per la terza partita consecutiva, ma Paredes beffa la Roma nel finale: il difensore dell'Athletic regala agli spagnoli il pareggio negli ultimi minuti.

A cura di Ada Cotugno

Artem Dovbyk ha provato a lasciare un brutto ricordo agli ex rivali dell'Athletic Bilbao, ma alla fine è stato Aitor Paredes a rovinare tutti i pian di gloria della Roma: nei minuti finali gli spagnoli fermano i giallorossi sull'1-1, con tanta amarezza per Juric che, dopo la vittoria in campionato, sognava un esordio trionfante anche in Europa League, nell'inedita "fase campionato".

Dovbyk trascina la Roma nel primo tempo

Due gol consecutivi in campionato e poi ancora una rete decisiva in Europa League: Dovbyk ha trovato la sua strada in giallorosso e contro l'Athletic si è messo in mostra ancora una volta. Per tutto il primo tempo la Roma pressa bene e crea occasioni in avanti, cercando di lanciare il suo centravanti verso la porta.

I tentativi della Roma vengono premiati al 32′ quando l'attaccante trova finalmente un varco per mandare in porta con un colpo di testa un cross messo in area da Angelino. È il coronamento di una gestione quasi perfetta dei giallorossi che, dopo un avvio un po' bloccato, hanno alzato l'intensità della partita fino a sbloccarla.

La beffa nel finale

Purtroppo la grande gioia del primo tempo lascia presto spazio al finale di partita che non regala alla Roma niente di buono. La squadra di Juric si abbassa e prova a controllare il risultato, nonostante dall'altra parte l'Athletic sia più propositivo e insistente rispetto alla prima parte di gioco grazie anche all'ingresso del talento più grande, Nico Williams.

A prendersi la scena però non è lo spagnolo ma Aitor Paredes, soltanto omonimo del Paredes in maglia giallorossa: all'86' sugli sviluppi di una punizione battuta da Berenguer il difensore ci mette la testa e segna il gol del pareggio, proprio agli sgoccioli della sua prima presenza in Europa League. L'Olimpico è gelato a un passo dal finale, quando era pronto per far sentire il suo urlo di gioia: la prima partita del nuovo cammino europeo comincia con un pareggio, ma la storia è tutta da scrivere.