Baroni lancia la sfida al Bodo/Glimt: "La qualificazione è aperta, al ritorno sarà un'altra gara" Marco Baroni ha analizzato la sconfitta della Lazio per 2-0 contro il Bodo/Glimt nella partita d'andata dei quarti di finale di Europa League.

A cura di Vito Lamorte

Marco Baroni ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Bodo/Glimt nella partita d'andata dei quarti di finale di Europa League: "C'era velocità negli scambi dovuto anche al sintetico. Io credo che nel ritorno sarà un'altra gara e la qualificazione è aperta. Loro sono una squadra fresca, brillante. All'Olimpico, al ritorno, alcuni valori di riequilibreranno e crediamo di poter inseguire la qualificazione".

L'allenatore dei biancocelesti, nel post-partita ai microfoni di Sky, ha parlato dei dettagli su cui la squadra dovrà lavorare in vista della gara di ritorno: "Dovremo essere più alti sugli uomini di riferimento. Metteremo in campo una pressione più sull'uomo. Ora dobbiamo ritrovare energie, prepareremo bene questa gara. Ci saremo con tutta la nostra forza".

La Lazio ha giocato una brutta partita in terra norvegese e non è riuscita mai ad essere pericolosa in fase offensiva. Nel primo tempo ha dovuto ringraziare Mandas per aver chiuso sullo 0-0 ma all'inizio della ripresa la doppietta di Saltnes ha fatto cambiare la direzione della sfida anche in ottica qualificazione: ora servirà un'impresa ai biancocelesti per approdare in semifinale di EL.

Baroni: "Adesso ci sarà il derby e dobbiamo ritrovare le energie”

Baroni non ha bisogno di lanciare messaggi ai tifosi in vista del ritorno perché sa che i supporter della Lazio saranno vicini alla squadra: "I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli. Siamo arrivati qui tutti insieme e vogliamo giocarci le nostre chance. Adesso però c’è un derby importante".

La chiusura dell'intervento proprio in merito al derby contro la Roma di domenica: “Dobbiamo ritrovare energie. Domani faremo un leggero allenamento e poi ci sarà quello di sabato. Prepareremo il derby, saremo pronti per la nostra gente e per ritrovarci in una partita importante”.