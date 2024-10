video suggerito

Pedro e Isaksen lanciano la Lazio al primo posto in Europa League: decisivo lo 0-2 sul Twente La Lazio continua la sua corsa lanciata in Europa League. La squadra di Baroni fa tre su tre battendo anche il Twente dopo i successi su Dinamo Kiev e Lille. Finisce 0-2 con i gol decisivi di Pedro ed Isaksen.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio continua la sua corsa lanciata in Europa League. La squadra di Baroni fa tre su tre battendo anche il Twente dopo i successi su Dinamo Kiev e Lille. I biancocelesti beneficiano anche di un'espulsione del portiere ospite Unnerstall a cui viene mostrato il rosso per un fallo su Dia. Il gol del vantaggio è stato realizzato da Pedro che ancora una volta si rivela decisivo in questa competizione. Nel finale è Isaksen a mettere in rete il raddoppio. I biancocelesti sono ora a 9 punti nella classifica generale di Europa League al primo posto con Tottenham e Anderlecht ma con la squadra di Baroni e gli Spurs che hanno la migliore differenza reti.

Pedro decide la partita nel primo tempo

La Lazio ha iniziato la sua partita in casa del Twente subito avendo un vantaggio notevole. Gli uomini di Baroni infatti hanno beneficiato della decisione dell'arbitro di espellere il portiere di casa, Unnerstall, per atterramento su Dia. L'attaccante senegalese è stato bravo a partire sul filo del fuorigioco eludendo il movimento della difesa. L'ex Salernitana arriva per primo sul pallone anticipando di fatto l'uscita spericolata in scivolata del portiere della squadra olandese. Unnerstall lo travolge e l'arbitro estrae immediatamente il cartellino rosso.

I biancocelesti si ritrovano in superiorità numerica sin da subito. Tchouana da destra ha tentato così più volte di trovare lo spazio giusto per affondare ma senza trovare il corridoio giusto per gli accorrenti Dia e Pedro. L'occasione migliore capiterà sui piedi di Marusic che sul tentativo di cross da destra col piede mancino colpisce incredibilmente il palo a portiere battuto. Poco prima della fine del primo tempo però arriva la rete di Pedro che sfrutta al meglio un assist al bacio di Vecino e mette a segno il gol che vale il momentaneo 0-1.

Annullato un gol a Castellanos nella ripresa

Nella ripresa nonostante l'uomo in meno il Twente cerca di mettere in difficoltà la Lazio che però riesce a difendere in modo ordinato e preciso senza concedere troppo alla squadra di casa. Pellegrini fa infuriare Baroni poco dopo per aver sprecato almeno due occasioni da gol buttando fuori due tiri di mancino da ottima posizione. E allora il Twente ci prova ancora con le unghie e con i denti a pressare sui giocatori biancocelesti che però non vanno quasi mai in affanno dimostrandosi ancora una volta molto ben organizzati dal proprio allenatore.

Baroni fa qualche cambio mandando in campo soprattutto Castellanos. El Taty si fa subito vedere mettendo a segno il gol dello 0-2. L'arbitro però annulla per precedente fallo su Pedro che era stato bravo a imbeccare al meglio il centravanti argentino lanciato in area. Grandi proteste per i biancocelesti che poco dopo hanno ancora l'opportunità di raddoppiare con il rigore concesso dal direttore di gara per fallo in area su Castellanos. Il Taty però, che aveva già preso la palla, si vede annullare la decisione iniziale dal VAR. Prima del triplice fischio arriva anche lo 0-2 per la Lazio realizzato da Isaksen che chiude la partita.