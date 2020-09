Si vota per le elezioni regionali nelle Marche. Le urne si sono aperte oggi domenica 20 settembre alle 7 e resteranno aperte fino alle 23. Si vota anche domani, lunedì 21, dalle 7 alle 15. In contemporanea con le elezioni comunali e al voto per il referendum, gli elettori marchigiani sono chiamati ad esprimere la loro preferenza per il nuovo governatore della Regione. Come successore di Luca Cerioscioli, che ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato, i papabili alla carica, tra gli otto candidati, sono Maurizio Mangialardi, candidato del centrosinista, e il meloniano Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra e favorito dai sondaggi. Il Movimento 5 Stelle, invece, ha deciso di presentarsi da solo con il candidato Gian Mario Mercorelli.

La legge elettorale della Regione Marche prevede un turno unico senza ballottaggio e gli elettori potranno esprimere due preferenze per candidati di genere diverso. Non è previsto, però, il voto disgiunto.

Vediamo come e quando si vota per le regionali Marche 2020, chi sono i candidati e le liste, la legge elettorale e gli ultimi sondaggi su chi vincerà.

Fino a che ora si vota oggi e domani nelle Marche

Come per le altre elezioni regionali, nelle Marche si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre, dopodichè si procederà con lo spoglio delle schede elettorali.

Come si vota alle elezioni nelle Marche: la legge elettorale

La legge elettorale che regola il voto alle regionali nelle Marche è del 2015, e prevede un unico turno senza possibilità di ballottaggio. Viene eletto governatore il candidato che ottiene anche un solo punto in più rispetto ai suoi sfidanti. La legge elettorale del 2015 ha ridotto da 42 a 30 il numero dei seggi in consiglio regionale. Ogni circoscrizione elegge un numero variabile di candidati (9 ad Ancona, 7 a Pesaro, 6 a Macerata, 4 rispettivamente ad Ascoli e a Fermo). Il premio di maggioranza consta di 16 seggi se il vincitore ottiene una percentuale di voto dal 34 al 37%; i seggi diventano 17 qualora il consenso sia tra il 37 e il 40% e 18 se il vincitore ottiene più del 40% dei voti. Nelle Marche è prevista una soglia di sbarramento del 5% oppure del 3% se la coalizione ha raggiunto tale dato in media in tutta la regione; non è previsto il voto disgiunto.

Le Marche hanno 5 circoscrizioni elettorali, ognuna delle quali avrà una schede elettorale. Ecco i fac simile per Ancona, per il collegio di Ascoli Piceno, per Fermo, per Macerata ed per Pesaro ed Urbino.

Regionali Marche 2020, candidati e liste

Per questa tornata elettorale, sono otto i candidati in lizza per la carica di Governatore e 18 liste: 6 per i due candidati principali e una sola per gli altri:

Francesco Acquaroli (Lega, Fratelli d'Italia, Unione di Centro, Forza Italia, Civici, Movimento per le Marche)

Sabrina Banzato (Vox Italia)

Alessandra Contigiani (Riconquistare l'Italia)

Roberto Mancini (Dipende da noi)

Maurizio Mangialardi (Partito Democratico, Italia Viva – PSI – Demos – Civici Marche, Rinasci Marche, Le nostre Marche e il Centro, Mangialardi Presidente, Marche Coraggiose)

Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle)

Fabio Pasquinelli (Partito Comunista)

Anna Rita Iannetti (Movimento 3V)

Quando arrivano i risultati delle elezioni Marche

I risultati delle elezioni regionali nelle Marche si sapranno solo alla fine delle operazioni di scrutinio. Dopo la chiusura dei seggi, che avverrà lunedì 21 alle 15, si svolgerà prima lo spoglio per il referendum e poi quello per le regionali. L'esito è più incerto rispetto all'appuntamento elettorale in altre regioni al voto: secondo l'ultima rilevazione, il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli è al 48,7% dei consensi, seguito dal candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi al 36,5% e dal candidato del Movimento 5 Stelle Gian Mario Mercorelli all'11,3%.