Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 19 febbraio 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta oggi giovedì 19 febbraio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti minuto per minuto su Fanpage.it con vincite, quote e risultati in aggiornamento. Continua la caccia al jackpot milionario: questa sera in palio 122,8 milioni di euro per la sestina fortunata.

I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta con le estrazioni di giovedì 19 febbraio 2026: aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale tutti i risultati e i numeri vincenti dei concorsi di oggi. Minuto per minuto saranno estratti i numeri su tutte le ruote del Lotto e la combinazione vincente del SuperEnalotto, che mette in palio 122,8 milioni di euro per la sestina fortunata di questa sera. L'ultima vincita milionaria è stata registrata ormai un anno fa a Desenzano del Garda e da allora è ancora caccia al montepremi record. In diretta anche i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale: si può giocare tutti i giorni, nelle giornate delle estrazioni (martedì, giovedì, venerdì e sabato) fino alle ore 19:30.

Estrazioni del Lotto, i numeri sulle ruote di giovedì 19 febbraio

In diretta le estrazioni del Lotto di giovedì 19 febbraio 2026 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. Estratti minuto per minuto anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti estratti su ogni ruota. Si consiglia di verificare le vincite sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o sul sito del Gioco del Lotto. Su Fanpage.it in aggiornamento anche tutti i numeri ritardatari.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri di giovedì 19 febbraio 2026

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 19 febbraio 2026 parte alle ore 20:00 in diretta: saranno comunicati tutti i numeri vincenti per un jackpot da 122,8 milioni di euro. La caccia alla sestina vincente continua dall'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda nel maggio dello scorso anno. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox: in tempo reale estratti anche i numeri Jolly e Superstar di oggi.

Numeri del 10eLotto serale abbinati al Lotto

Minuto per minuto estratti anche i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di giovedì 19 febbraio 2026:

Estrazioni Simbolotto di oggi

Di seguito verranno comunicati i simboli del Simbolotto di oggi in aggiornamento:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Tutte le vincite e le quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 19 febbraio 2026 con i risultati dell'ultima estrazione e le Quote Superstar sul sito Sisal:

Punti 6 :

: Punti 5+1 :

: Punti 5 :

: Punti 4 :

: Punti 3 :

: Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella :

: 4 Stella :

: 3 Stella :

: 2 Stella :

: 1 Stella :

: 0 Stella:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.