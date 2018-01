La forma dell'atto.

Il legislatore come regola generale prevede la liberta della forma (sia come contenuto, sia come sottoscrizione) del contratto, questo significa che gli atti senza forma (orali) sono validi, ovviamente, diversa è la questione relativa alla possibilità di provare che un contratto a forma libera sia stato effettivamente stipulato e abbia un determinato contenuto.

In alcune ipotesi il legislatore prevede che il contratto deve avere la forma scritta: alcune volte la forma scritta serve solo ad agevolare la prova del contratto (e, di conseguenza, un contratto senza forma scritta non può essere provato in giudizio, ma rimarrebbe valido vedi il contratto di transazione).

In altre ipotesi, il contratto deve avere la forma scritta (del contenuto del contratto e della sottoscrizione del contratto) a pena di nullità, questo comporta che la mancanza della forma scritta determina l'invalidità del contratto (vedi contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di beni immobili).

In altre ipotesi, non è richiesta solo la forma scritta, ma sono aggiunte ulteriori formalità o particolari forme (ad esempio la donazione richieste l'atto pubblico, mentre ai fini della trascrizione è richiesto che le sottoscrizioni al contratto siano anche autenticate, in aggiunta alla forma scritta del contratto e della sottoscrizione).

Forma del contenuto del contratto e forma della sottoscrizione delle parti.

Nell'ambito del discorso relativo alla forma degli atti civili è opportuno sottolineare che la forma si atteggia in modo diverso se applicato al contenuto del contratto o alla sottoscrizione del contratto.

Infatti, in relazione al contenuto del contratto la forma deve essere scritta, ma il contenuto contratto può essere dattiloscritto oppure redatto a mano (entrambe le opzioni soddisfano il requisito della forma scritta), al contrario, la forma della sottoscrizione può essere solo autografa e non può essere dattiloscritta o eseguita con altri strumenti meccanici che eleminano il tratto autografo della sottoscrizione.

Olografia del testo del documento e delle firme dell'atto.

Quindi, in generale, si può dire che quando il contratto richiede la forma scritta l'autografia del documento è limitata alla sottoscrizione, mentre la forma scritta del contenuto dell'atto può essere resa in qualsiasi altro modo.

Il requisito dell'olografia nel testamento olografo.

L'integrale olografia (del testo del negozio e della sottoscrizione dell'atto) è richiesta solo per il testamento olografo.

Infatti, come stabilito dall'art. 602 cc, il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Quindi, tutto il documento deve essere scritto a mano dal testatore a pena di nullità del testamento.

Il motivo per il quale il legislatore richiede l'autografia integrale del testamento olografo è data dalla necessità di acquisire la sicurezza che la volontà contenuta nel testamento olografo sia direttamente imputabile al testatore e non provenga da soggetti diversi dal testatore.

Questo, quindi, comporta che un testamento olografo non redatto tutto di pugno dal testatore è considerato non conforme alla volontà del testatore.

La mancanza dell'integrale olografia del contenuto e della sottoscrizione del testamento olografo.

La necessità dell'integrale autografia esclude non solo l'uso di mezzi meccanici per la redazione del (contenuto) testamento olografo, ma esclude anche che il testamento olografo possa essere scritto (a mano) da soggetti diversi dal testatore (ad esempio sotto dettatura del testatore) e sottoscritto a mano (personalmente) dal testatore.

Quindi, è apocrifo il testamento se il testo (contenuto) del documento testamentario non è riconducibile alla mano del testatore, anche quando la sottoscrizione apposta nel testamento appartenga al testatore.

L'aiuto di un terzo soggetto nella redazione grafica del testamento olografo.

Tra il testamento olografo scritto a mano da un soggetto diverso dal testatore e il testamento olografo scritto tutto a mano dal testatore potrebbe verificarsi una situazione intermedia: quella nella quale un altro soggetto (diverso dal testatore) aiuta il testatore a redigere graficamente il testamento (ad es. sorreggendo la mano del testatore).

Occorre, quindi, chiedersi se la redazione del testamento olografo con la collaborazione grafica di un terzo (cd. mano guidata) determina (o meno) la falsità del testamento soprattutto quando l'alterazione del tratto grafico (per l'intervento del terzo) non è così ampia da impedire l'individuazione della originaria e genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare redigendo il testamento.

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio.

Deve, infatti, ritenersi decisamente più corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione auspicata da parte della ricorrente, condizionerebbe l'accertamento della validità o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, come la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell'adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo.

Cass., civ. sez. II, del 27 dicembre 2017, n. 30953