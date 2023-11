Mercatini di Natale 2023 nel weekend del 25 e 26 novembre: gli eventi da nord a sud Tantissimi mercatini di Natale hanno aperto le porte ai visitatori. Ecco dove andare il 25 e 26 novembre, dal Castello di Limatola al Villaggio di Bussolengo.

A cura di Giusy Dente

Mercatini di Merano ©Hannes-Niederkofler

A novembre e dicembre la meta preferita dei viaggi e dei weekend fuori porta degli italiani sono senza dubbio i mercatini di Natale. Da nord a sud, tantissime città si trasformano in veri e propri villaggi natalizi, dove respirare il clima festoso e immergersi nei colori, nei sapori e nei profumi di questo periodo così magico. Alcuni mercatini sono particolarmente noti e vantano organizzazioni decennali. La tradizione si ripete di anno in anno e viene tenuta viva dal calore di turisti e cittadini, consapevoli di poter trovare svago e divertimento, in questi eventi: non solo stand ed esposizioni, ma spesso anche degustazioni, attività per bambini, musica. Sicuramente il mese clou è dicembre, ma già nel weekend del 25 e 26 novembre è possibile trovare aperti alcuni mercatini di Natale in diverse regioni.

Il Natale in Alto Adige

In Alto Adige sono diversi i mercatini che animano le feste. Il 23 novembre c'è stata l'inaugurazione dei mercatini di Natale a Merano, che resteranno aperti fino al 6 gennaio in piazza della Rena, dove affaccia Castel Kallmünz. Qui già ha trovato posto un enorme albero addobbato, mentre nel vicino Chalet si potrà cenare immersi nell'atmosfera alpina o divertirsi con laboratori di ogni tipo. Tante le attività in programma anche per i bambini nella Casetta di Goldy, la mascotte dei mercatini di Merano. Immancabili i tradizionali stand allestiti nelle casette di legno, con prodotti di ogni tipo, dall'artigianato locale (sculture, decorazioni natalizie realizzate a mano) alla gastronomia altoatesina.

Mercatino di Natale di Vipiteno

È in programma dal 24 novembre al 6 gennaio anche il mercatino natalizio di Vipiteno, organizzato nelle vie del centro. Qui l'atmosfera che si crea è degna di una vera e propria fiaba d'inverno, con bancarelle allestite in un suggestivo paesaggio tutto illuminato a festa. Gli stand offrono prodotti tipici della cucina locale e creazioni di artigianato. Un carillon con 25 campane (realizzate dall’azienda austriaca Grassmayr) quest'anno è stato installato sulla Torre delle Dodici, simbolo di Vipiteno perché sovrasta la città. Da qui viene scandito il tempo dei mercatini: le campane suonano dal lunedì al sabato alle ore 17 e la domenica alle ore 12. Questo fine settimana sono previste anche delle visite guidate gratuite della città. A Vipiteno e Merano si aggiungono poi il mercatino di Bolzano (uno dei più famosi) e quello di Trento inaugurato già da diversi giorni.

Mercatini di Merano

C'è Babbo Natale in Veneto

A Bussolengo (provincia di Verona) il Natale è arrivato presto. È infatti stato allestito il 4 novembre il Villaggio di Natale Flover. Molto fitto il programma di eventi organizzato da qui al 7 gennaio, con la pista di pattinaggio, gli stand, la casa di Babbo Natale, l'angolo delle dolcezze (vin brulé, zucchero filato, pasticcini). Tra le iniziative di vecchia data, riproposte anche quest'anno, si segnala il ritorno del Trenino Flover Express. Sono aperte anche le prenotazioni per le cene con Babbo Natale.

Mercatino di Natale di Vipiteno

È Natale in Campania

Tra i primi mercatini ad aprire in Campania, visitabili già in questo weekend, ci sono quelli nel borgo di Apice Vecchia, in provincia di Benevento. Imperdibile la 14esima edizione di Cadeaux al Castello, nello straordinario Castello di Limatola (anche qui in provincia di Benevento). È molto più di un mercatino: oltre agli stand con l'esposizione di cibo e vini locali, sono in programma anche visite guidate, show itineranti e musica.

Castello di Limatola

I mercatini di Natale 2023 in Toscana

Quello del 25 e 26 novembre è il primo weekend di Pistoia Città del Natale, iniziativa che terrà compagnia fino al 7 gennaio. In Piazza Spirito Santo sarà allestito un mercatino natalizio ricco di prodotti e il suggestivo Bosco incantato con luci cangianti che creano un'atmosfera da sogno, capace di incantare grandi e piccini. A movimentare le giornate in piazza ci penseranno gli artisti di strada coi loro spettacoli. Saranno presenti anche alla cerimonia di accensione del Natale in piazza Duomo. Invece in piazza San Francesco dal 25 novembre al 28 gennaio 2024 verrà allestita una pista di pattinaggio aperta tutti i giorni. Molto rinomato è anche il Villaggio di Natale di Arezzo con i suoi mercatini, la Casa di Babbo Natale, la Lego Brick House. Sarà aperto fino all’1 gennaio.