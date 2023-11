Il mercatino di Natale a Trento 2023: il programma dal 18 novembre al 7 gennaio I mercatini di Natale a Trento apriranno le porte a turisti e visitatori dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024: li accoglieranno in piazza Fiera e piazza Mostra.

A cura di Giusy Dente

Natale in piazza Fiera a Trento

Quando si tratta di mercatini in Italia, una delle prime città che viene subito in mente è Trento. Qui la tradizione è molto radicata e difatti chi vuole immergersi nell'atmosfera natalizia si reca qui da ogni parte del Paese. La città accoglie ogni anno tantissimi turisti. Quest'anno l'evento animerà il centro storico, in piazza Fiera e piazza Mostra, dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Si svolgerà con un programma adatto a grandi e piccini: artisti di strada, luminarie, spettacoli, esposizioni di artigianato locale e tipicità gastronomiche. Immancabile l'albero di Natale in piazza Duomo così come la casa di Babbo Natale per i bambini. Il mercatino di Trento sarà aperto al pubblico tutti i giorni con orario continuato e alcune aperture/chiusure straordinarie.

Mercatini a Trento

Quando inizia il mercatino di Natale a Trento: gli orari

Il mercatino di Natale a Trento si svolgerà in due location dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024: piazza Fiera e piazza Mostra. La città durante le festività natalizie si riempirà di casette di legno, con esposizione di prodotti enogastronomici tipici e creazioni di artigianato locale. Gli stand saranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30. Il 7 dicembre e nel fine settimana (dal venerdì alla domenica) l'area del polo gastronomico, a differenza di quella del polo artigiani/commercianti, sarà aperto in entrambe le piazze un'ora in più, fino alle 20.30. Il 24 e il 31 dicembre mercatini aperti solo dalle 10.00 alle 18.00. Il giorno di Natale è prevista chiusura.

Natale a Trento

Il programma dell'evento natalizio e le mappe degli espositori

Al mercatino di Trento è possibile trovare specialità gastronomiche e creazioni di artigianato. Tra gli espositori, infatti, ci sono distillerie, aziende agricole, laboratori dolciari, salumerie, pasticcerie ma anche botteghe specializzate nella realizzazione di bijoux, decorazioni natalizie, addobbi personalizzati, accessori per la casa. Nel programma nell'evento ci sono anche tante attività per i visitatori, per intrattenerli nelle loro passeggiate per le vie del centro illuminate.

La mappa degli espositori di piazza Fiera

Luhman, per esempio, è un'iniziativa dedicata agli artisti di strada: trampolieri, musicisti, giocolieri animeranno diversi punti della città con le loro esibizioni, ogni sabato pomeriggio. Non è tutto. In Piazza Dante c'è la Ruota Panoramica aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9.00 a mezzanotte: il prezzo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini. A questo si aggiunge il Trenino di Natale e il Villaggio Incantato di Babbo Natale.

La mappa degli espositori di piazza Mostra

Come arrivare al mercatino di Natale di Trento

Il centro storico di Trento è raggiungibile con gli autobus 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 che fermano nei paraggi. Chi arriva in auto può prendere l'autostrada A22 Brennero-Modena, uscire al casello di Trento Nord oppure al casello di Trento Sud e prendere la tangenziale cittadina, seguendo poi le indicazioni per i parcheggi nelle vicinanze. Anche la stazione ferroviaria centrale è distante appena 5 minuti a piedi.