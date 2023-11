Mercatini di Natale in Trentino Alto Adige 2023: date e programma Dal 24 novembre al 6 gennaio nelle città del Trentino Alto Adige partono i mercatini di Natale: ecco le principali località dove visitare le bancarelle più speciali di tutta Italia.

Manca poco più di un mese a Natale e per iniziare a respirare l'atmosfera magica delle festività in Trentino Alto Adige arrivano i tradizionali mercatini. Le bancarelle più famose d'Italia saranno visitabili in località come Bolzano, Merano, Trento, Bressanone e molte altre. Già dal mese di novembre è possibile visitare i primi stand natalizi visto che ogni città ha una sua data di inizio. Scopriamo tutte le date e i programmi delle più importanti iniziative.

I mercatini di natale in Trentino Alto Adige

Dal 24 novembre al 6 gennaio sarà possibile visitare il mercatino di Bolzano, il più grande di tutta Italia. Durante il periodo dell’Avvento, in Piazza Walther nel centro di Bolzano le luci e l'atmosfera delle caratteristiche bancarelle illumineranno il centro della città dell'Alto Adige. 70 bancarelle saranno disposte lungo il percorso e saranno piene di biscotti natalizi, prodotti di artigianato. Intorno al Duomo di Bolzano si alternano anche attrazioni per i bambini come le passeggiate in sella ai pony e le giostre.

24 novembre – 6 gennaio 2024. Piazza Walther, Bolzano. Orari: Lunedí – giovedí: ore 11 – 19; Venerdí – domenica/festivi: ore 10 – 19; 24 dicembre 2023: ore 10 – 14; 25 dicembre 2023: chiuso; 31 dicembre: ore 10 – 18; 1 gennaio: 12 – 19

Come arrivare: se si viaggia in auto è possibile lasciare la propria vettura in alcuni parcheggi di Bolzano, come il parcheggio presso la Fiera di Bolzano, il parcheggio Bolzano Sud all’accesso/uscita autostradale A22. Da qui si può raggiungere il centro e dunque i mercatini in autobus. In centro a Bolzano si trovano i seguenti parcheggi: parcheggio City Parking P2, parcheggio Walther P3, Luna/Mondschein P4, parcheggio Laurin P5, parcheggio Central Parking P6, parcheggio Castel Mareccio P7, parcheggio Bolzano Centro (Via Mayr-Nusser) P8.

Vivere il Natale a Merano

Nella città termale di Merano si celebra il Natale con l'arrivo di decine di casette che danno vita al mercatino della città. Il mercatino di Natale di Merano apre i battenti il 24 novembre e chiude il 6 gennaio 2024. Si svolge nella zona del Lungopassirio, il lungo fiume della città, e in piazza Terme, nel centro storico della località. Le luci illuminano le bancarelle creando un'atmosfera unica arricchita dalle cime innevate delle montagne. Le attività sono molteplici, dal pattinaggio sul ghiaccio alle diverse attrazioni per i bambini.

Mercatino di Natale di Merano

24 novembre – 6 gennaio 2024. Lungopassirio e piazza Terme, Merano. Orari stand commercio: Lunedí – giovedí: ore 11 – 19; Venerdí – sabato/festivi: ore 10 – 20; Domenica: 10 – 19; 24 dicembre 2023: ore 10 – 15.30; 25 dicembre 2023: chiuso; 31 dicembre: ore 10 – 15.30; 6 gennaio: 12 – 20. Orari stand gastronomici: Lunedí – giovedí: ore 11 – 120; Venerdí – sabato/festivi: ore 10 – 22.30; Domenica: 10 – 21; 24 dicembre 2023: ore 10 – 17; 25 dicembre 2023: chiuso; 31 dicembre: ore 10 – 17; 6 gennaio: 10 – 22.30.

Come arrivare: in treno, la stazione di Merano dista circa dieci minuti a piedi dai mercatini di Natale; in auto, è possibile parcheggiare a pagamento al parcheggio delle Terme di Merano, al parcheggio Karl Wolf e al parcheggio Plaza. Ci sono anche parcheggi gratuiti poco distanti dai mercatini come quello in Piazza Prader o quello della stazione ferroviaria di Maia Bassa.

Le luci del Natale accendono Trento

Anche Trento si illuminano con le luci dei mercatini di Natale. Dal 18 novembre al 7 gennaio 2024 le 90 bancarelle accendono il periodo dell'Avvento. Le settanta casette sono dislocate in vari punti della città come piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, nel centro storico di Trento. Tra le casette si potranno trovare i prodotti gastronomici del territorio, tante piccole creazioni in legno. L'offerta di Trento permetterà di respirare l'atmosfera del Natale anche attraverso una degustazione di specialità locali come il Tortel de patate.

Mercatini di Trento

18 novembre – 7 gennaio 2024. Piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, Trento. Orari: Lunedì – domenica: 10-19.30; Venerdì e sabato gli stand gastronomici sono aperti dalle 10 alle 20.30; 24 e 31 dicembre 10 -18; 25 dicembre chiuso; 7 dicembre gli stand artigianali saranno aperti 10 -19.30 mentre quelli gastronomici dalle 10 – 20.30.

Come arrivare: in auto percorrendo l'autostrada A22. Prendere l’uscita Trento Nord o Trento Sud. Da qui seguire le indicazioni per il centro storico. L'auto si può parcheggiare in uno dei tanti parcheggi della città come Piazzale Sanseverino, in via Sanseverino o quello in piazzale ex Zuffo. Trento si può raggiungere anche in treno con l'alta velocità: la stazione è poco distante dalle due piazze che ospitano le casette.

Il Duomo barocco di Bressanone illumina i mercatini di Natale

Circondato dalla splendida cornice del Duomo barocco, il centro storico di Bressanone ospita un altro mercatino di Natale altamente evocativo. Tra le dimore centenarie, la magia di Natale riempie piazza del Duomo nella località di montagna del Trentino Alto Adige. Dal 24 novembre al 6 gennaio 2024 sarà possibile riscoprire le tradizioni artigiane della località e perdersi tra i deliziosi souvenir in vetro e ceramica. C'è spazio anche per i palati più golosi visto che numerose bancarelle metteranno in vendita le specialità trentine. I mercatini di Natale di Bressanone sono l'atmosfera perfetta anche per i più piccoli che potranno divertirsi pattinando sul ghiaccio o ricevere un dono dall'Angelo del Natale.

Il mercatino di Bressanone

24 novembre al 6 gennaio 2024. Orari stand commercio: Lunedí – giovedí: ore 11 – 19; Venerdí – domenica/festivi: ore 10 – 19; 24 dicembre 2023: ore 10 – 16; 25 dicembre 2023: chiuso; 31 dicembre: ore 10 – 16; 1 gennaio 2024: 12- 19; gennaio: 10 – 18.

Come arrivare: in treno, con la stazione di Bressanone che si trova a pochi passi da piazza Duomo. Per coloro che invece preferiscono arrivare in auto, dall'Autostrada del Brennero A22, l'uscita da prendere è quella di Chiusa/Val Gardena se si arriva da sud o quella di Bressanone/Varna se si arriva da nord. Da qui poi sarà semplice proseguire verso il centro.