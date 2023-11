Mercatino di Natale a Merano 2023, date e programma fino al 6 gennaio Stanno arrivando i mercatini di Natale di Merano: nel centro della città è in programma un fitto calendario di eventi dal 24 novembre 2023 al 6 gennaio 2024.

Tra i mercatini più caratteristici e famosi d'Italia ci sono senza dubbio quelli di Merano, che di anno in anno non smettono di attirare turisti incuriositi dai suoi stand dedicati all'artigianato locale e ai prodotti tipici della zona. La nuova edizione sta ufficialmente per cominciare. È in programma dal 24 novembre 2023 fino al 6 gennaio 2024. È stato pensato davvero a tutto: attività per intrattenere i bambini, il villaggio di Babbo Natale, mostre, visite guidate, degustazioni e tanto altro ancora. In programma anche Silent Lights 2023 – Sogni d’acqua, uno spettacolo di danza tra installazioni luminose (ingresso 4 euro adulti, gratuito bambini).

Giorni e orari di apertura del mercatino natalizio di Merano

L'inaugurazione del mercatino natalizio di Merano si svolgerà il 23 novembre 2023 alle ore 17.00 e poi resterà aperto al pubblico fino al 6 gennaio. Gli stand commerciali faranno orari leggermente diversi da quelli dedicati alla gastronomia. I primi saranno chiusi solo il 25 dicembre, poi saranno a disposizione della clientela:

dal lunedì al giovedì ore 11-19 (ore 10-19 dal 4 al 7 dicembre e dal 27 dicembre al 4 gennaio);

venerdì, sabato e festivi (26 dicembre e 1 gennaio) ore 10-20;

domenica ore 10-19;

24 dicembre ore 10-15.30 ;

31 dicembre ore 10-15.30;

6 gennaio ore 10-20.

I secondi, invece, offriranno le loro prelibatezze:

dal lunedì a giovedì ore 11-21 (ore 10-21 dal 4 dicembre al 7 dicembre e dal 27 dicembre al 4 gennaio);

venerdì, sabato e festivi (26 dicembre e 1 gennaio) ore 10-22.30;

domenica ore 10-21.

Il programma 2023 e le attrazioni natalizie per bambini

Il piazza della Rena ci sarà il Villaggio Natalizio mentre in piazza Terme ci sarà, per la gioia di grandi e piccini, la grande pista di pattinaggio su ghiaccio aperta tutti i giorni. Le casette che animeranno il centro storico avranno a disposizione sia specialità gastronomiche sudtirolesi (dolci, vini, liquori, pan di zenzero, speck) che prodotti di artigianato (sculture, presepi, articoli per la casa, idee regalo, decorazioni natalizie, tessuti d'arredo). Il programma ha tantissime proposte: su prenotazione in specifiche giornate è possibile godersi una passeggiata a lume di lanterna, poi ci sono le degustazioni, i concerti, i laboratori di cucina. Ricchissimo il calendario di eventi per i piccoli: il truccabimbi, laboratori creativi presso la Casetta di Goldy (la mascotte del mercatino), lezioni di cucina.

Come arrivare a Merano per il mercatino di Natale

Merano dista mezz'ora di treno da Bolzano, ma il centro è facilmente raggiungibile anche in bus da diverse città italiane (Verona, Roma, Napoli, Firenze, Bologna). In automobile l'uscita di riferimento è la A22 (Autostrada del Brennero) Bolzano Sud, proseguendo poi in direzione Merano sulla superstrada Merano-Bolzano (MeBo) e uscendo a Merano Maia Bassa o a merano Centro. Nelle immediate vicinanze dei mercatini ci sono diversi parcheggi (via Palade, via Scena). In più, è stato organizzato un trenino che collegherà diversi punti chiave del centro al villaggio natalizio.