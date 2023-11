Mercatini di Natale a Bolzano 2023: date e programma degli eventi fino al 6 gennaio Inaugurano il 23 novembre i mercatini di Natale di Bolzano, tra i più famosi del Trentino Alto-Adige, e rimarranno aperti fino al 6 gennaio. Attrazioni per grandi e piccini, dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio al trenino elettrico, cosa non perdersi.

A cura di Annachiara Gaggino

I mercatini di Natale di Bolzano

Natale è alle porte e nulla rappresenta più l'atmosfera di questa festività, dei suoi caratteristici mercatini. Tra i più famosi ci sono quelli di Bolzano, che da anni attirano le famiglie nella città altoatesina, grandi e bambini camminano nella suggestiva cornice, tra le tipiche casette in legno addobbate è illuminate, che ospitano gli espositori.

Il carosello dei mercatini di Natale di Bolzano

I mercatini 2023 inaugureranno giovedì 23 novembre e rimarranno aperti fino al 6 gennaio 2024 e ospiteranno eventi pensati anche per i più piccoli che potranno divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio o sul trenino elettrico, a rendere l'atmosfera ancora più magica ci sarà l'albero di Natale e un carosello, una giostra d'epoca dove salire per vivere un'esperienza unica.

I mercatini di Natale di Bolzano

Giorni e orari di apertura del mercatino natalizio di Bolzano 2023

I mercatini di Bolzano apriranno le porte giovedì 23 novembre alle ore 17, giornata in cui le gastronomie rimarranno aperte fino alle 22.30. Dal 24 novembre in poi, invece, dal lunedì al giovedì l'orario di apertura sarà dalle 11 alle 19, mentre dal venerdì alla domenica e durante i giorni festivi si inizia alle 10.

Il trenino elettrico dei mercatini di Bolzano

Il 24 dicembre, giorno della vigilia, l'orario sarà ridotto dalle 10 alle 14, mentre il 25 dicembre chiudono in occasione del Natale. Anche il 31 la chiusura sarà anticipata, alle 18, mentre il primo dell'anno apriranno a mezzogiorno. Orari leggermente diversi seguono le gastronomie, che chiuderanno alle 22 fino al 23 dicembre, alle 21 dal 26 in poi, con chiusure anticipate l'ultimo dell'anno e nel giorno dell'epifania.

I mercatini di Natale di Bolzano

Il programma degli eventi e le attrazioni natalizie

Ma non sono solo le bancarelle ad attirare l'attenzione dei turisti. Tra le attrazioni anche una pista del pattinaggio in piazza del Municipio dove si potranno anche noleggiare i pattini, in più sarà attivato un trenino elettrico che offrirà un tour della città partendo da Piazza della Parrocchia per concludere il viaggio in Piazza Gries.

Il percorso della durata di 25 minuti farà tappa in alcune delle vie e delle piazza più importanti e caratteristiche della città, tra cui Piazza Domenicani, Via Cassa di Risparmio e Piazza Vittoria. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dal 24 novembre al 6 gennaio dalle 10 alle 16 e il biglietto ha un costo di 6 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni.

I mercatini di Natale di Bolzano

Ogni mercoledì, inoltre, dalle 15 alle 17, nel cortile di Palais Campofranco, verrà organizzato un workshop per bambini, che assieme al personale qualificato impareranno a creare dei piccoli angeli natalizi per decorare casa.

I mercatini di Natale di Bolzano

Come raggiungere il mercatino di Natale a Bolzano

I mercatini di Natale di Bolzano sono dislocati in diverse zone della città: il principale a piazza Walther Platz, dove sono radunati una settantina di espositori; Parco Alcide Berloffa diventa un magico parco natalizio, mentre in Piazza del Grano saranno allestiti i mercatini solidali; altri due serie di stand si trovano in Piazza Matteotti e in Piazza Gries. La città di Bolzano è raggiungibile in treno o in macchina.