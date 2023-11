Mercatini di Natale ad Arezzo 2023: date e programma degli eventi fino all’1 gennaio Il grande Villaggio Tirolese (ottava edizione)sarà aperto ad Arezzo dal 16 novembre all’1 gennaio. In programma mercatini, spettacoli ed esposizioni.

A cura di Giusy Dente

Mercatini di Natale in piazza Grande

È già Natale ad Arezzo, città nota per gli eventi che ogni anno vengono organizzati in occasione del periodo natalizio. Anche stavolta la città toscana ha pensato per turisti e cittadini a un calendario ricco di iniziative per celebrare le festività, tra mercatini, attrazioni varie, spettacoli per grandi e piccini. Sabato 18 novembre il grande Villaggio Tirolese (ottava edizione) aprirà le sue porte, che resteranno spalancate per un periodo più lungo rispetto al passato, fino all'1 gennaio. Ci saranno la Lego Brick House, il Big Lights Show, la Casa di Babbo Natale e tante altre attività: scopriamo tutto nel dettaglio.

Arezzo città del Natale 2023, il programma degli eventi e le attrazioni

Mercatini e non solo. Il Natale di Arezzo viene celebrato in grande stile con tante iniziative. Anche quest'anno torna la Casa di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli nel meraviglioso Palazzo di Fraternita. Sarà pronta ad accogliere i bambini (ma anche i grandi!) da sabato 18 novembre a domenica 24 dicembre in piazza Grande. Qui, oltre ad incontrare l'uomo barbuto vestito di rosso, gli elfi condurranno gli ospiti in un percorso fatto di animazioni, laboratori, installazioni, giochi di luce. La prenotazione è obbligatorio e il ticket di ingresso costa 5 euro. La Casa di Babbo Natale sarà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18; invece 24 novembre, 15 dicembre e 22 dicembre dalle 13 alle 18.

La Lego Brick House è la famosissima esposizione di opere realizzate coi celeberrimi mattoncini tra cui: il Titanic Lego di Gianluca e Giuseppe Minervino, la Fontana di Trevi riprodotta con oltre 200.00 mattoncini di Luca Petraglia, il Duomo di Modena fatto da Giorgio Ruffo impiegando oltre 100.000 mattoncini. Il costo dl biglietto è di 7 euro. Sarà aperta dal 18 novembre all'1 gennaio, ma solo in alcuni giorni e fasce orarie. Il Big Lights Show animerà la piazza di colori e luci proiettate sulle facciate dei palazzi che affacciano su piazza Grande. Lo show stupirà e affascinerà il pubblico nei giorni di apertura dei mercatini dalle ore 17 alle ore 21 e solo domenica 24 dicembre dalle 17 alle 18.

Giorni e orari di apertura del Villaggio Tirolese di Arezzo

Il Villaggio Tirolese è la chicca del Natale ad Arezzo, un villaggio natalizio magico dove respirare pienamente l'atmosfera delle feste, allestito nel cuore della città: in piazza Grande, nel centro storico. Il Villaggio inaugurerà ufficialmente sabato 18 novembre e, a grande richiesta, resterà aperto quest'anno fino all'1 gennaio. Non sarà attivo tutti i giorni, ma solo dal giovedì alla domenica fino al 21 dicembre e poi tutti i giorni fino al 1 gennaio 2024. L'orario di apertura è dalle 10 alle 21, con alcune eccezioni: dalle 10 alle 18 il 24 e il 31 dicembre e dalle 11 alle 21 l'1 gennaio e il 25 dicembre. Nelle baite di legno d'ispirazione tirolese (le cosiddette baitine del gusto) i visitatori potranno gustare i piatti forte della cucina locale: brezel, salsiccia, spatzle, polenta, canederli e il famoso stinco arrosto.

Come raggiungere i mercatini natalizi ad Arezzo

I mercatini di Natale in piazza Grande sono facilmente raggiungibili per chi arriva da fuori. La stazione ferroviaria dista appena 400 metri e nelle immediate vicinanze ci sono parcheggi a disposizione degli automobilisti (Parcheggio Pietri, Parcheggio Cadorna e Parcheggio Eden).