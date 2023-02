I vestiti della finale di Sanremo 2023, pagelle e voti ai look: Levante brilla, Giorgia bocciata Regina della serata finale di Sanremo è Chiara Ferragni, con i suoi abiti scultura di Schiaparelli, sul palco Paola e Chiara brillano, Elodie vince la gara di stile. Deludono Ultimo e Giorgia. Ecco tutti i look della finale di Sanremo 2023 e le pagelle con i voti agli abiti di conduttori, cantanti in gara e ospiti.

A cura di Marco Casola

Anche questo Sanremo 2023 è giunto alla fine: l'11 febbraio va in onda su Raiuno la serata finale del Festival. Dopo il successo della prima puntata, Chiara Ferragni torna ad affianca Amadeus e Gianni Morandi. L'imprenditrice digitale aveva fatto chiacchierare tutti con il suo abito nudo di Dior, ora in finale punta sull'eleganza di abiti Couture e custom made di Schiaparelli, con inserti scultorei che mimano le forme di un seno femminile. Tra i migliori look della finale ci sono gli outfit in bianco di Madame e Coma_Cose e quello in pizzo di Levante.

Sul palco dell'Ariston nella quinta serata Elodie vince la gara di stile con il suo abito duale firmato Atelier Versace, Maison che veste anche Marco Mengoni. Elegantissima Mara Sattei con un abito di cristalli firmato Armani Privé. Ariete, Paola e Chiara brillano con paillettes, applicazioni di cristalli e specchi cuciti su abiti di Marni e Dolce&Gabbane. Ecco tutti i look della finale di Sanremo 2023 e le pagelle con i voti agli abiti di conduttori, cantanti in gara e ospiti.

Elodie in Atelier Versace

Elodie è la più cool di questa finale e di tutta questa edizione di Sanremo. Per la finale la cantante appare con un abito "doppio" di Atelier Versace con cut sul seno e spalle asimmetriche. Meravigliosamente dark

Voto 9

Mara Sattei in Giorgio Armani Privé

La cantante chiude il suo viaggio Couture a Sanremo 2023 illuminando il palco con un lungo abito della linea Privé di Armani ricoperto di cristalli, con collo alto, maniche lunghe e spalline strutturate. Splendente.

Voto 7 e 1/2

I Colla Zio in Dolce&Gabbana

Il gruppo per la finale dice addio ai casual outfit con capi in denim e pezzi colorati per indossare smoking total black. Ormai tutti sanno quanto odiamo le camice nere. Li preferivamo a colori.

Voto 5

Colla Zio

Colapesce Dimartino in Sartoria Trinchese e Gaelle Paris

Il duo prosegue nella scelta di proporre sul palco dell'Ariston look opposti e ispirati alla musica "d'altri tempi". In finale Colapesce Dimartino indossano completi in bianco e nero di Sartoria Tranchese, con camicie Gaelle Paris, scarpe Scarosso e gioielli Damiani. Sono perfetti nella loro semplice eleganza.

Voto 8

Marco Mengoni in Atelier Versace

Dopo essere apparso sul palco con total look in pelle e con una canotta in maglia metallica, Marco Mengoni in finale sceglie il nero e indossa un completo in satin con gilet smanicato e pantaloni. Non ci convince il gilet, lo preferivamo in argento.

Voto 6–

Marco Mengoni in Versace

Ultimo in Emporio Armani

Dopo una serie di look scuri Ultimo per la finale sceglie il total white, forse per far crescere i punti dei suoi fan al Fantasanremo. La situazione migliora ma ancora non ci siamo. Peccato, questa era la sua ultima possibilità.

Voto 4

Ultimo in Emporio Armani

Lazza in Missoni

Addio cristalli e addio al denim ora Lazza va in rosso, e con guanti e cravatta in pelle. Solitamente non abbiamo il contrasto tra rosso e nero ma in questo caso il look è di forte impatto e funziona. Bravo Lazza.

Voto 7

Lazza in Missoni

Giorgia in Dior

C'era grande attesa per il ritorno di Giorgia sul palco ma, dopo un paio di look azzeccati, la cantante sbaglia l'outfit della finale. Peccato, ci vediamo costretti a bocciare l'abito un po' informe e gli stivali stringati.

Voto 5-