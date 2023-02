Madame conquista Sanremo con la vestaglia trasparente: i look sono un inno alla forza delle donne Madame è tornata a Sanremo 2023 con il brano “Il bene nel male”: serata dopo serata ha incantato l’Ariston con i suoi look che raccontano una storia di rinascita.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo è arrivato alla finalissima: questa sera ascolteremo ancora una volta tutte le canzoni in gara e conosceremo il nome del vincitore 2023. Tra le concorrenti più amate (e chiacchierate) c'è la cantante Madame è tornata al Festival di Sanremo con il brano Il bene nel male e un nuovo stile, audace e cool, che le è valso un posto tra i look più iconici di questa edizione di Sanremo. Alla finalissima ha messo via gli abiti corazza, sfoggiando invece lingerie scintillante e un abito-vestaglia trasparente, indossato con guanti in pizzo.

Madame scalza e in lingerie per la finale

Rispetto alla primissima esibizione in blazer e stivali cuissard, alla finale abbiamo visto una Madame completamente diversa: la cantante si è esibita scalza, come ci aveva abituati durante il suo primo Festival di Sanremo, indossando un abito vestaglia in tessuto trasparente, con un romantico gioco di balze e rouches.

L'abito a vestaglia era leggermente aperto e lasciava intravedere la lingerie scintillante: un completino con bralette e culotte argentati che lasciavano. Per completare il look l'artista ha indossato un paio di guanti in pizzo bianchi.

Madame in Off–White

L'outfit, curato dallo stylist Simone Furlan, è ancora una volta firmato Off-White ed esprime la sensualità di cui è intriso il brano in gara a Sanremo.

Madame in Off–White alla finale di Sanremo

I look di Madame a Sanremo 2023

La cantante Madame negli anni ha maturato uno stile concettuale e sofisticato, ma a Sanremo 2023 ci ha svelato un lato più audace grazie alle creazioni di Off-White scelte insieme allo stylist Simone Furlan.

Madame in Off–White

Pezzi forti nella loro semplicità, come il blazer oversize bianco o gli shorts blu elettrici, completati da maxi cuissard impunturati, una vera e propria armatura glamour.

Madame in Off White

Per la serata delle cover però Madame ha sfoggiato un lato più romantico ed etereo, cantando scalza con un abito bianco. Questo abito anticipava il look della finalissima, completando il passaggio da look corazza, forti e strutturati, a una leggerezza di forme e materiali.

Il look di Madame per la serata cover

Il significato dei look di Madame

Gli abiti sfoggiati a Sanremo raccontano una storia. A svelarlo è lo stesso stylist Furlan che, in un'intervista a Fanpage.it ha spiegato: "Questo percorso racconterà la storia di un personaggio che trova la forza in sé e diventa qualcos'altro. È un personaggio che prende consapevolezza e ritrova la sua forza. Ho cercato dunque di rappresentare tutto questo metaforicamente coi look puntata dopo puntata". A prescindere dalla classifica finale, Madame ha conquistato l'Ariston con la forza dei suoi look e ha già vinto la gara di stile.