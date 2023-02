Levante, la diva rock di Sanremo che racconta la maternità con stile e sensualità Levante con la sua Vivo al Festival di Sanremo ha raccontato la depressione post parto dopo la nascita della figlia Alma Futura. Sul palco dell’Ariston ha esaltato il suo “nuovo corpo” da mamma tra micro shorts e zeppe, trasformandosi in una moderna dea della maternità.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è stata da record: ha registrato degli ascolti incredibili soprattutto tra il pubblico di giovanissimi, ha visto Chiara Ferragni debuttare come conduttrice al fianco di Amadeus e ha dato spazio a moltissimi generi, dal pop romantico al rap, trattando anche temi non convenzionali, dalla depressione all'amore fluido. Tra le protagoniste indiscusse della kermesse canora c'è stata Levante, la cantautrice siciliana tornata all'Ariston dopo la fortunata esperienza del 2020 con Tiki Bom Bom.

Sebbene siano passati solo 3 anni da allora, la sua vita è cambiata in modo drastico: da pochi mesi è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo la piccola Alma Futura e nel pezzo sanremese intitolato Vivo ha voluto parlare proprio della sua maternità e della sua depressione post parto. "Vivo un sogno erotico. La gioia del mio corpo è un atto magico": la cantante è riuscita a raccontare la "liberazione" dal convenzionale ruolo di madre anche con le sue scelte di stile.

Levante in baby doll alla finale di Sanremo

Levante è tornata sul palco per la finalissima di Sanremo con un nuovo look all'insegna della sensualità: si è esibita con un baby doll ricamato firmato Etro. L'abito, corto e con le spalline sottile, era impreziosito da una serie di fiocchi sulla scollatura profonda e da un dettaglio in pizzo nero. Levante ha indossato l'abito con collant neri e maxi zeppe e ha pettinato i capelli all'indietro, lasciando protagonista il make up grafico.

Levante in Etro alla finale di Sanremo

Levante racconta la depressione post parto

Per Levante la seconda esperienza al Festival è stata letteralmente catartica. Dopo la nascita di Alma Futura ha vissuto un periodo buio fatto di emozioni contrastanti: da un lato c'era la gioia dell'avere la piccola tra le braccia, dall'altro la frustrazione del sentirsi ingabbiata in un ruolo di madre che non le bastava. Sanremo ha rappresentato la "liberazione", il ritorno alla sua più grande passione, la musica, capace di farla sentire viva come donna al di là della maternità. Non sorprende che abbia dominato l'Ariston con forza e con sicurezza, dando prova del fatto che è quella la sua "casa" e che l'arrivo di Alma le ha donato ancora più grinta ed energia.

Levante in Etro

Micro shorts e zeppe per riscoprire il corpo di mamma

"Il periodo che segue il parto è molto complicato per noi donne, devi fare i conti con un corpo che non è più tuo. È diventato una casa": al Festival di Sanremo Levante ha affrontato il disagio esaltando il suo corpo da mamma con degli outfit capaci di mixare glamour e sensualità in modo chic. Con l'aiuto dello stylyst Lorenzo Oddo è diventata un'icona rock in total leather, ha indossato pantaloncini micro e preziosi, ha osato con le trasparenze ma senza rinunciare a un tocco romantico: in tutte le serate ha sempre lasciato le gambe in vista, mettendole in risalto con delle altissime zeppe.

Levante, il look della quarta serata

Levante, una moderna dea della maternità con i capelli arancioni

A completare la trasformazione di Levante in moderna dea della maternità sono stati i capelli: una chioma arancione lunghissima e fluente abbinata a sopracciglia decolorate, capace di aggiungere un ulteriore tocco sensuale alla sua immagine con ogni styling, dalle onde naturali all'effetto liquid hair, fino ad arrivare alle treccine hippie. Levante non è solo un "animale da palcoscenico", è anche un'icona di stile moderna, glamour, audace e chic. L'esperienza a Sanremo è stata la prova del fatto che le neomamme non devono annullarsi dopo la nascita di un figlio, hanno il diritto di continuare a coltivare le loro passione: solo in questo modo riusciranno a brillare e a godersi davvero al 100% la bellezza della maternità.