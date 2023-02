Ultimo porta a Sanremo la purezza del bianco e del nero: lo stile minimal del cantante Ultimo si è classificato quarto al Festival di Sanremo con il brano Alba. Sul palco dell’Ariston ha lasciato parlare il suo talento con look essenziali.

Ultimo è stato uno dei protagonisti della 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Alba. Sebbene nelle prime due serate, quelle in cui avevo votato solo i giornalisti della sala stampa, fosse basso in classifica, nella sfida finale è riuscito a risalire, classificandosi quarto. Il cantante è sempre rimasto fedele al suo stile minimal fatto di look total black o total white, sul palco dell'Ariston ha lasciato "parlare" il suo talento e i numerosi tatuaggi che ha sparsi sul corpo.

Chi ha firmato i look di Ultimo a Sanremo

Fin dalla prima serata del Festival di Sanremo 2023 Ultimo ha conquistato il pubblico col suo inedito Alba, tanto da classificarsi tra i primi cinque. Per questa nuova esperienza sanremese si è affidato alla stylist Rebecca Baglini, che per lui ha scelto quattro diversi outfit firmati Emporio Armani dallo stile pulito ma con qualche tocco glamour. Ha prediletto il total black, così da portare l'attenzione del pubblico sul suo talento e sulle parole della sua canzone, per poi sfoggiare un ultimo outfit candido, al contrario.

Il look di pelle Emporio Armani

Dallo smanicato al completo di pelle

Nella prima serata Ultimo ha osato con uno smanicato a collo alto con la zip sul davanti, un modello che ha lasciato le braccia nude, rivelando i numerosi tatuaggi che ha sulle braccia (tutti legati a profondi significati simbolici).

Ultimo in camicia per il duetto con Eros Ramazzotti

Per la terza puntata ha invece seguito il trend dei look total leather mixando stile classico e street: ha infatti abbinando pantaloni, t-shirt e blazer tutti di pelle a un paio di sneakers sempre in total black. Per il duetto con Eros Ramazzotti ha invece lasciato spazio al casual con una camicia a maniche corte che ancora una volta ha lasciato in vista i tattoo. Insomma, Ultimo è il simbolo dello stile minimal: sul palco preferisce lasciar "parlare" le sue canzoni e i suoi tatuaggi ed è proprio questa semplicità che riesce a conquistare il pubblico.

Ultimo in Emporio Armani alla finale di Sanremo

Ultimo in bianco per la finale di Sanremo 2023

Dopo una serie di look dark, Ultimo ha illuminato la serata finale con un completo bianco: un completo dalle linee pulite, indossato con le sneakers e una t-shirt bianca. Ultimo al pianoforte è un'alba dopo la lunga notte, con un look candido altamente simbolico.

Essenziale e raffinato, Ultimo ha incantato l'Ariston con la purezza della sua voce: anche se non ha vinto il suo brano è già una hit e l'applauso del pubblico corona il suo successo di questo Sanremo 2023.