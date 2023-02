Tutti i tatuaggi di Ultimo: il significato dei disegni sul corpo del cantante Ultimo torna a Sanremo 2023. Il cantante è un appassionato di tatuaggi: hanno tutti dei significati simbolici o nascondono dediche e omaggi importanti.

I tatuaggi di Ultimo

Il 2023 segna il ritorno di Ultimo sul palco dell'Ariston. Il cantante è in gara al Festival di Sanremo col brano Alba. La kermesse ha segnato il suo debutto nel 2018, l'anno in cui ha vinto la gara canora nella categoria Nuove Proposte col Il ballo delle incertezze. L'anno successivo si è poi posizionato secondo, con la canzone I tuoi particolari. In questi anni l'artista ha consolidato la sua carriera tra premi, concerti e tour negli stadi. Il cantautore classe 1996 è molto conosciuto non solo per la sua musica, ma anche per i numerosi tatuaggi che ha sul corpo. Ha il corpo ricoperto di tattoos e tutti hanno un significato ben preciso o nascondono una dedica speciale.

I tatuaggi sulla mano di Ultimo

La parola "Last" suddivisa lettera per lettera è ben visibile sulle dita della mano del cantante. La parola è la traduzione inglese del suo nome d’arte, mentre il suo vero nome è Niccolò Moriconi. Sul dorso della mano ha un occhio tatuato.

La scritta "Last" sulle dita

I tatuaggi sulle braccia

Sul tricipite del cantautore troviamo il tatuaggio del Colosseo, un omaggio alla sua città fatto nel 2021: Ultimo è nato nella Capitale e la ama moltissimo. Sul braccio c'è anche poi un pianoforte e sopra allo strumento musicale si vede un pentagramma con delle note musicali. Sono i tre "la" riconducibili all'incipit del brano Vivere di Vasco Rossi. Un altro omaggio musicale è il volto di Kurt Cobain, voce dei Nirvana.

I tatuaggi sulle braccia

Le scritte sul corpo di Ultimo

Sul corpo, Ultimo ha tantissime frasi e parole. La scritta "Prove Them Wrong" sotto l'ombelico è un messaggio motivazionale: è un invito ad andare sempre dritti per la propria strada anche quando tutte le condizioni sembrano avverse, anche quando tutti sono contrari. La traduzione letterale è: "Dimostragli che si sbagliano".

L’occhio sul dorso della mano

Lo ha scelto perché per sua stessa ammissione lui scrive canzoni per coloro che si sentono soli e abbandonati, per chi si sente fragile o smarrito e ha paura nel domani. Al centro del petto si legge "Aganist the world" mentre appena sotto è ben visibile la Bambina con il palloncino di Banksy. È una delle opere più famose dello street artist, realizzata su un muro del Waterloo Bridge londinese. Il palloncino rosso che fluttua nel vento è il simbolo di qualcosa che si perde: la speranza o un amore o l'innocenza.

La Bambina col palloncino

Il significato di Peter Pan

Sul braccio sinistro di Ultimo ci sono due inconfondibili personaggi: Peter Pan e Wendy che volano assieme agli altri ragazzi attorno al Big Ben. Proprio Peter Pan è una figura molto cara al cantautore, che non poteva non omaggiare con un tatuaggio. Non a caso proprio Peter Pan dà il titolo anche a un suo album.

"Fateme cantà" sul collo

Le scritte tatuate sul collo

Sul collo compare la scritta "Fateme Cantà", che è anche il titolo di una canzone in dialetto romanesco di Ultimo. A questa si aggiunge la scritta "Altrove" in verticale e una farfalla alla base del collo.