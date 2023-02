Colapesce e Dimartino non vincono Sanremo, ma sono i più chic del Festival Colapesce e Dimartino hanno conquistato vinto il premio Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla a Sanremo e hanno conquistano Sanremo un’eleganza senza tempo.

A cura di Beatrice Manca

Due gentiluomini d'altri tempi, misteriosi, distaccati, raffinati. Poeti degli amori finiti, paladini di una generazione schiacciata dal peso delle aspettative e dal tragitto casa-lavoro in metropolitana. Colapesce e Dimartino non avranno vinto il Festival di Sanremo con il loro brano Splash ma ci hanno fatto sognare con l'eleganza retrò dei loro completi colorati, ed entrarano di diritto tra i look più belli della serata finale. Il duo comunque si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla.

Lo stile sofisticato e retrò di Colapesce e Dimartino

"Ma io lavoro per non stare con te": il ritornello del loro brano è entrato in testa a tutti al primo ascolto, forse perché il duo ha la straordinaria capacità di cantare le cose più terribili, incluso un amore finito, quasi sussurrando, senza scomporsi. La loro ‘musica leggerissima', ma profonda, si traduce nell'eleganza di completi coordinati dal sapore anni Settanta, in bianco – per la gioia di chi li ha scelti al Fantasanremo – in lilla, in pervinca, in verde oliva. Tinte sobrie e sussurrate, come il loro stile.

Colapesce e Dimartino con completi sartoria Trinchese

I look di Colapesce e Dimartino alla finale del Festival

Per la finale hanno scelto completi opposti – uno bianco e uno nero – creati dalla sartoria Trinchese. I look curati dallo stylist Giuseppe Magistro erano completati da camicie Gaelle Paris, gioielli Damiani e scarpe firmate Pierantoni e Scarosso. Colapesce e Dimartino sono fuori dalle mode e dal tempo: con gli occhiali da sole e i baffi a manubrio sarebbero credibili anche in un frame in bianco e nero di Canzonissima.

Colapesce Dimartino indossano abiti della sartoria Trinchese

L'eleganza sussurrata di Colpaesce e Dimartino a Sanremo

Per questo non possiamo fare a meno di amarli: sono rassicuranti e contemporanei, accattivanti e sobri, un porto sicuro nel caos dei nostri tempi. E che dire del duetto con Carla Bruni – l'incarnazione dell'eleganza anni Novanta – fasciata in una tuta in velluto Versace?

Colapesce e DiMartino con Carla Bruni in una tuta Versace

Poco importa che il duo non abbia vinto: la canzone è già una hit e il loro stile ha fatto scuola, incoronandoli i più chic del Festival. Ma che mare, ma che mare: ma che stile, ma che stile!